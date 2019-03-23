İzmir’den Alper Taş’a destek

AHSEN DEMİRCİOĞLU

CHP Beyoğlu Belediye başkan adayı Alper Taş’a İzmir’den destek geldi.

Gazeteci İrfan Değirmenci’nin katılımı ile düzenlenen “Güzel Günler Buluşması”, dün akşam Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sokak Orkestrası’nın performansıyla başlayan etkinlik, İrfan Değirmenci’nin “Anne Ben Artist Oldum” adlı tek kişilik müzikli gösterisiyle devam etti. Etkinliğin CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş’a destek olmak için düzenlendiği belirtildi. İrfan Değirmenci oyun boyunca Alper Taş’ı anarak İzmir’den selam gönderdi. Değirmenci, “Bundan tam 25 yıl önce Beyoğlu’nda başlamıştı bu kasırga. Şimdi tersine çevirebilecek miyiz o rüzgarı, 10 gün sonra göreceğiz. Bizde Ege’den bir selam gönderelim dedik Beyoğlu’nun güzel abisi Alper Taş’a” dedi.

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Alper Taş’ın kampanyası hakkında konuşan Değirmenci, “Küçük Kara Balık kitabını dağıtıyor Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki çocuklara. Böylesi kampanya görülmemiştir. Çocukların sormaktan, sorgulamaktan, başka dünyaların var olduğunu düşünmekten korkmamalarını istiyor. Kampanyası çerçevesinde çocuklara, o yasaklı, korkulan kitabı dağıtıyor. Beyoğlu’nda başladı değişim. Gözlerimiz gülüyor, umut doluyuz” diye konuştu.

Alper Taş’da etkinliğe bir video mesajı ile katılarak İzmirlilere teşekkür etti.

İrfan Değirmenci’den BirGün’e ziyaret

İrfan Değirmenci etkinlik öncesi gazetemizin İzmir bürosunu ziyaret etti.

Gazetemizin İzmir ekibiyle biraraya gelen Değirmenci, tecrübelerini aktardı.