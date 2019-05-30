İzmir’den İmamoğlu’na sanatsal destek

Türkiye’nin ünlü ressam ve sanatçıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermeye hazırlanıyor.

İzmirli tasarımcı ve ressam Esin Ener’in öncülüğünde ve CHP İzmir İl Başkanlığının katkılarıyla, 31 Mayıs Cuma günü İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, ‘Her şey çok güzel olacak’ karma sergisi açılacak. Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasının sloganı olan ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ adının verildiği bir karma resim sergisiyle, İzmir’den İmamoğlu’nun seçim kampanyasına bağış desteği sağlanması amaçlanıyor.

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Sergiye kendilerinin de destek verdiğini ekleyen CHP İzmir il başkanı Deniz Yücel, “Aralarında dünyanın ve Türkiye’nin yakından tanıdığı Bedri Baykam, Nevin Güven, Ceylan Mutlu, Zeki Serbes gibi ressamlarımız bulunuyor. Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği üyelerinin de bulunduğu, 300’e yakın sanatçımızın yaklaşık 350 eseri İzmirlilerle buluşturulacak” diye konuştu. Sergiye gelecek her yurttaşın destek olabileceğini açıklayan Yücel şöyle devam etti: “Sergimizde yer alacak eserlerimizin bedelleri, 50 lira ile 5 bin lira arasında değişen ücretlerde olacak. İnanıyoruz ki, İzmirlilerin desteği ile birlikte her şey çok güzel olacak.”

31 Mayıs Cuma günü, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, açılacak olan sergi 10 Haziran Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.