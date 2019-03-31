İzmir’e Nisan’da yıldız yağacak

1 UNUTULMAZ FİLM MÜZİKLERİ

Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası, 2 Nisan Salı saat 20.00’de AASSM Büyük Salon’da olacak. Hem Moğollar grubunun kurucu üyesi hem de Yeşilçam dünyasının unutulmaz bestecilerinden Cahit Berkay’ın solist olarak katılacağı konserde sadece Cahit Berkay’ın değil, Melih Kibar ve Yalçın Tura’nın, filmlerde kullanılmış geleneksel müzikleri de yer alacak. Konserde, filmlerin önemli sahneleri beyaz perdeye yansıtılacak ve her filmin yönetmeni, önemli oyuncuları, bestecileri ile akıllardan çıkmayan hikayelerinin ve diyalogların anımsatılacağı bir sunum gerçekleşecek. Cahit Berkay’ın eşsiz yorumunda orkestra şefliğini Burak Tüzün’ün yapacak. Gecede, orkestrasyonu & Ccedil;ukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın’a ait olan ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban’ın anlatımıyla renkli bir konser gerçekleşecek.