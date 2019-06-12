İzmirli başkanlar İmamoğlu’na destek için İstanbul’da

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla İstanbul’a giderek seçim çalışmalarına katıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile birlikte partinin görevlendirdiği Bağcılar bölgesinde 23 Haziran seçimleri için oy isteyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’a, İzmir Milletvekili Ednan Arslan da eşlik etti. Bağcılar Merkez Kıraathanesi’nde halkla bir araya gelen Serdar Aksoy, “Bütün ülkenin gözü şu an İstanbul’da. İmamoğlu ile yatıyor, İmamoğlu ile kalkıyoruz. Benim Bağcılar’da gördüğüm sağcısı solcusu yok artık. Bu seçim farklı bir seçim. İnsanlar artık değişim istiyor. Biz bu değişimi İzmir’de yaşadık, inşallah siz de İstanbul’da yaşayacaksınız” dedi.

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Aksoy, Bağcılar’da çalışma yapmayı özellikle istediğini çünkü buradan alınacak bir oyun bile çok kıymetli olduğunu söyledi. Eskiden AKP’ye oy veren birçok insanın da İmamoğlu’nu başkan olarak görmek istediğini sözlerine ekledi.

“BU BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR”

Bağcılar’da Güneşli Trakyalılar Derneği’ni de ziyaret eden Aksoy, “Seçim kampanyası için burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Biz İzmir’de ve Menemen’de büyük bir değişim için ilk adımı attık. Tunç Soyer başkanımız ile ve genç bir ekiple projelerimizi hayata geçirmek için şevkle çalışıyoruz. İnanıyorum ki 23 Haziran seçimlerinden sonra siz de Ekrem İmamoğlu ile bu değişimi hissedeceksiniz” dedi. Aksoy, “23 Haziran seçimlerinde ister CHP’li, ister AKP’li ya da herhangi başka bir partili olun, ister Alevi ister Sünni olun bunların hiçbir önemi olmayacak. İnsanlar yapılmış olan bir haksızlığa karşı oy kullanacaklar. Sandıktan çıkan sonuca saygı gösterilmedi. Temel sorun bu. Ve biz bu soruna karşı ortak hareket etmek zorundayız” diye konuştu.

23 Haziran’ın ülke demokrasisi için önemli bir tarih olacağına değinen ve bu saatten sonra kimin kazandığının değil, demokrasinin önemli olduğunun altını çizen Aksoy, “Bu seçimde İmamoğlu’nun kazanması yapılan haksızlığa karşı durmak demek, demokrasinin kazanması demek olacak. Biz de bu yolda elimizden gelen desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“23 HAZİRAN’DA ADALET TEST EDİLECEK”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarına destek vermek için İstanbul’a gitti. Ekrem İmamoğlu’yla bir araya gelen Batur, İzmir’in kalbi Konak’ın tüm desteğini yanında getirdiğini ifade etti. Batur, “Sayın Ekrem İmamoğlu, büyük bir haksızlık yaşamaktadır. Biz de kendisine desteğimizi sunmak için İstanbul’dayız. İzmir, İzmir’in kalbi olan Konak, Sayın İmamoğlu’nun yanındadır. Bu seçim sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin seçimidir. 23 Haziran’da hak, hukuk ve adalet test edilecek. Biz de hakkın yerini bulması için İstanbul’da çalışacağız. Her şey çok güzel olacak. Halkın oylarıyla göreve getirildiği halde mazbatası elinden alınan Sayın Ekrem İmamoğlu hakkını söke söke alacaktır” diye konuştu.

“HAKLIYA HAKKINI VERİN”

Başkan Batur, İmamoğlu’yla görüşmesinin ardından, partisinin görevlendirdiği Bağcılar bölgesinde alan çalışmalarına katıldı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez, ile birlikte ilçeyi gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Batur, Ekrem İmamoğlu için oy isteyerek, “Ülkenizin geleceği için sandığa gidin ve haklıya hakkını verin” dedi.