İzmirlilerin karar alma süreçlerine katılacağı ‘Arama Konferansı’ başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer seçimlerden önce verdiği karar alma süreçlerine İzmirliler’in katılımı sözünü yerine getirmek üzere ilk adımı attı. “Arama Konferansı” adı verilen ve İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli kararların alınacağı toplantıların ilki Kültürpark üzerine bugün Kültürpark’taki İzmir Sanat merkezinde gerçekleşti.

Foruma; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve eski CHP İzmir Milletvekilli Zeynep Altıok Akatlı da katıldı.

Forumun modorötörlüğünü ise; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Mimarlar Odası Başkanı İbrahim Alpaslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd Projeler Daire Başkan Vekili Ertan Dikmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanı Funda Erkal Öztürk ve Kültürpark Platformu Temsilcisi Yasemin Sağlam yaptı. Arama konferanslarının ilk ayağında İzmirliler, sivil toplum ve belediye yetkilileri Kültürpark hakkında görüşlerini paylaştı.

“KENTİN EN BÜYÜK ZENGİNLİKLERİNDEN BİRİ OLAN KÜLTÜRPARK’I KONUŞACAĞIZ”

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün bu kadar ilgiyi görmek çok güzel. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Kültürpark ile ilgili daha çok sizi dinleyeceğiz. Yapacaklarımızın yol haritasını çıkaracağız. Bu kentin en büyük zenginliklerinden biri olan Kültürpark’ı konuşacağız. Kuşların yatakhanesi, İzmir’in en iyi korunmuş ve en zengin noktası. Kültürpark hasaasiyeti herkes yaşıyor. Bunun üzerine geleceğini birlikte planlamalıyız. Bu ilki ortak akıl ile yönetme şeklimizin ilk örneği. Turizm, tarım gibi birçok konferansları yapacağız. Bu konferanslardan da İzmir Büyükşehir Belediyesi için bir yol haritası olacak” dedi.

Soyer’in konuşmasının ardından forma katılan İzmirliler isteklerini dile getirdi. İzmirliler Kültürpark’ın tamirlerini yapılması, temizlik, kütüphane, Kültürpark’a motorlu araçların girmesinin yasaklanması, yeşil alanın çoğaltılması, konferans salonları, güvenlik, sosyal aktivitler, Kültürpark’ın adının Behçet Uz olması gibi öneriler getirdi.