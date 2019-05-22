İZSU’da şoförler kontak kapattı

AYCAN KARADAĞ

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) araçlarında şoför olarak çalışan taşeron işçiler, 50 gündür maaşlarını alamadıkları için dün sabah iş bıraktı. Şirket yaklaşık 6 saat sonra işçilerin maaşlarını yatırdı.

DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube’nin aldığı karar sonrası, Yılda şirketinin bünyesinde çalışan 300’ün üzerinde şoför dün sabah kontak kapattı. Eylem sürerken BirGün’e konuşan DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “Herhangi bir gelişme yok. Yatıracaklarını söylüyorlar. 50 gündür arkadaşlarımız maaşlarını alamıyor. Burada ciddi bir sıkıntı var. Biz daha önce uyarı yapmıştık. Ama maalesef somut bir adım atılmadı. Biz de bugün kontak kapattık. Eğer sorun bugün çözülmez ise yarın İZSU’nun önünde basın açıklaması yapacağız” dedi.

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Şirket, iş bırakma eyleminin başlamasından yaklaşık 6 saat sonra işçilerin maaşlarını yatırdı. Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube’den yapılan açıklamada, “Eylemimiz başarıya ulaşmış olup maaşlarımız hesaplara yatmıştır. Mücadele etmeye devam edeceğiz” dendi.