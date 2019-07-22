James Jeffrey ile görüşme sonrası yeni bir görüşme: Çavuşoğlu Lavrov’u aradı

ABD’li Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmeden hemen sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüşme yapılması dikkat çekti.

ABD Özel Temsilcisi James Jeffrey ve heyetinin Dışişleri Bakanlığı’ndaki ziyareti sona erdi. Görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. Görüşmede, “Suriye ve İdlib konularının ele alındığı” belirtildi.

Her iki görüşmenin de içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

YPG’YLE GÖRÜŞME

Öte yandan bugün yapılan bir görüşme daha kamuoyunda yer aldı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie, YPG’nin öncülüğünde kurulan Demokratik Suriye Güçleri’nin komutanı Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile görüştü.

