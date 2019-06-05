25.1 C
Istanbul
05.06.2019
Anasayfa SPOR James Rodriguez Bayern Münih'ten ayrılıyor

James Rodriguez Bayern Münih’ten ayrılıyor

birgun.net birgun.net

Almanya Birinci Futbol Ligi şampiyonu Bayern Münih’in, Real Madrid’den kiraladığı James Rodriguez ile ilgili satın alma opsiyonunu oyuncunun isteği üzerine kullanmayacağı bildirildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih’ten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki James Rodriguez’in, Bayern Münih yönetiminden satın alma opsiyonunun kullanılmaması yönünde talepte bulunduğuna işaret edilerek, Bayern Münih’in, oyuncunun bu isteğine uygun davrandığı belirtildi.

“James Rodriguez, Bayern Münih’ten ayrılacak” denilen açıklamada, Real Madrid ile yapılan kiralama sözleşmesinin 30 Haziran’da biteceği kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Alman kulübünde iki yıl geçiren Rodriguez’e teşekkür etti.

Bayern Münih’in söz konusu iki yılda Bundesliga’da iki kez şampiyon olduğunu, Almanya Kupası’nı kazandığını ve geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynadığını hatırlatan Rummenigge, tecrübeli futbolcunun bu başarılarda önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.

Rodriguez de Bayern Münih’te unutmayacağı yıllar geçirdiğini belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Kolombiyalı futbolcu, Bayern Münih formasıyla 67 maça çıktı ve toplam 15 gol attı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,435AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

James Rodriguez Bayern Münih’ten ayrılıyor

birgun.net -
Almanya Birinci Futbol Ligi şampiyonu Bayern Münih'in, Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez...
Devamını Oku

TÜPRAŞ’tan ‘duman’ açıklaması

birgun.net -
Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol...
Devamını Oku

Çamura saplanan bebek tavşanı yurttaşlar kurtardı

birgun.net -
Bartın’ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda inek otlatan İbrahim Şimşek, çamura saplandığını fark ettiği yavru tavşanı...
Devamını Oku

Trump destekçisine ‘milkshake’li protesto

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra ziyaretini protesto etmek için toplanan grup, aralarına...
Devamını Oku

Gediz Nehri kimyasal atıklar nedeniyle zehir saçıyor

birgun.net -
Anadolu'dan Ege Denizi'ne Büyük Menderes Nehri'nden sonra dökülen en büyük akarsu olan...
Devamını Oku

Merih Demiral Juventus’ta

birgun.net -
Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral'ın yeni adresi belli oldu....
Devamını Oku

Alanyaspor’da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

birgun.net -
Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi.
Devamını Oku

Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu...
Devamını Oku

Bahçeli, İmamoğlu-Yıldırım düellosu için isim önerdi

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki canlı...
Devamını Oku

Zonguldak’ta 2 yunusun cansız bedeni sahile vurdu

birgun.net -
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2 yunusun cansız bedeni sahile vurdu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi