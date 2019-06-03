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03.06.2019
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Jandarma drone’unu taşlayan defineci yakalandı

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Elazığ’da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait drone’u taşlayan kişi yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yurtbaşı beldesi kırsalında drone ile havadan arazi taraması gerçekleştirildi. 

Kontrollerde bir kişinin arazide kaçak kazı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakından görüntülemek için drone kullandı. Bu esnada kazı yapan şüpheli kendisine yaklaştığını fark ettiği drone’a taş attı.

Daha sonra drone’un uzaklaştığını gören şüpheli çukur kazmaya devam etti. O anlar drone’un kamerasınca kaydedildi.

SUÇUSTÜ YAKALANDI

Olay yerinin uzak olmasından dolayı o gün yakalanamayan şüphelinin kimliği kameraya yansıyan görüntülerden tespit edildi.

Şüpheli A.A, takip sonucu başka bir alanda kaçak kazı yaparken, bulunduğu çukur içinde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan A.A’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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