Japonya başbakanı İran’a gidiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, iki günlük İran ziyareti için Tahran’a hareket etti.

Abe, ülkesinden ayrılmadan önce başkent Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yaptı. Tahran ziyaretinde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu’da istikrarın sağlanması için görüşmeler yapacağını söyledi.

41 YIL SONRA İLK

Abe’nin Tahran ziyareti, 41 yıl sonra bir Japon başbakanın İran’a yapacağı ilk ziyaret olacak. Son olarak Japonya’nın eski başbakanı Fukuda Takeo, 1978’de İran’ı ziyaret etmişti.

Abe, Tahran’a ulaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yarın sabah da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’le bir araya gelecek. İki ülkenin dışişleri bakanlarının da ayrı bir görüşme yapması bekleniyor.

Başbakan Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın mayıs sonunda Japonya’yı ziyaretinde İran konusunda ara buluculuk yapmayı teklif etmişti. Abe’nin “İran ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu” ifade eden Trump, “İran’ın görüşmek isteyeceğine inanıyorum ve eğer görüşmek isterlerse görüşürüz” açıklamasında bulunmuştu.

İran’ın en büyük petrol müşterilerinden Japonya, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasına karşın ABD’nin 2 Mayıs itibarıyla muafiyetleri kaldırmasının ardından İran’dan petrol sevkiyatını durdurmuştu.