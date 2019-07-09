JES doğaya zarar veriyor

MANİSA Salihli’de, bir şirket tarafından belediyeden kiralanan araziye 2 yıl önce kurulan jeotermal enerji santralına (JES), yöre halkı tepki gösteriyor.

Sağlığa, doğaya ve tarıma zarar verdiğini belirttikleri JES’in bir an önce kaldırılmasını isteyen bölge sakinleri, arazinin en azından 3 yıllık sözleşme bittikten sonra tekrar kiraya verilmemesini talep etti. Barış Mahallesi’ndeki senelik 16 bin lira bedelle 3 yıllığına kiraya verilen 6 dönüm arazinin imar planında park ve çocuk oyun alanı olarak geçtiğini söyleyen mahalleli, buranın bir an önce faaliyetinin durdurulması gerektiğine dikkat çekti. Mahalleli, JES’i yaşam alanlarında istemediklerini aktaran dilekçeleri Salihli Kaymakamlığı, Manisa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdi. Arazinin yanında 3 okulun ve bu okulların yurdu ile spor salonlarının bulunduğunu hatırlatan mahalle sakinleri, JES’in halen faaliyette olmasına tepki gösterdi.

‘DAVALARI AÇTIK, SONUÇLARI BEKLİYORUZ’

Mahalle sakinlerinden Hakkı Uysal ” Biz ilk başlarda jeotermal enerjinin faydalı olduğunu düşünüyorduk ama incelemeye başladıkça Aydın’da, Alaşehir’de, Denizli’de jeotermal santraller nedeniyle yaşananları gördükçe faydasından çok zararı olduğunu anladık. Türkiye’de bu denetimlerinin yetersiz olduğunun farkına vardık. Mahalle sakinleri olarak gerekli yerlere başvurup davalarımızı açtık. Sonuçlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Arazinin jeotermal şirketine tekrar kiralanmaması için mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Uysal, “Bu JES kapatılsın. Biz temiz bir hava istiyoruz. İçme sularımız kirlenmesin istiyoruz. Rahat huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz” dedi.

‘ASİT VE ARSENİK MEYVELERİMİZİ BOZDU’

Barış Mahallesi’nin muhtarı Saadettin Ekşi de jeotermal alanda kuyuların açılmasıyla tarımın doğasının bozulduğuna dikkat çekerek, “Arseniğin, asitin, buharın yayılması sonucu üzümlerimiz, meyvelerimiz, bahçelerde üretilen her şey bozulmaya başladı. Buna engel olmak için yasal bir süreç başlatıldı ama kanunları umursayan da yok. İmar Yasası çok açık. Park oyun alanı amacı dışında kullanılamaz. Başka yere kiraya versen de kullanılamaz. Çocuklarımızın iyi bir hava alabilmesi için çocuklarımızın daha sağlıklı yiyecekleri yiyebilmeleri için çocuklarımıza daha güzel bir hava sahası bırakmak için JES’in buradan kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.