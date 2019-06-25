JES’ler ağaçları kanser etti

Aydın’da jeotermal enerji santralları (JES) bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan incir ve zeytin ağaçlarını kurutuyor. Özellikle incir ağaçlarında görülmeye başlanan kanser hastalığı incirleri olgunlaşmadan dalından düşürmeye başladı. Ağustos ayında hasat yapacak olan köylüler, hasat zamanına kadar ağaçlarda incir kalmamasından korkuyor.

Aydın’ın Kızılcaköyü’nde incir ve zeytin üretimi ile geçimini sağladığını belirten Şennur Efe, “JES’lerin kurulması ile birlikte ağaçlarımız hastalanıp ölmeye başladı. Ürünlerimizi eskiden yurt dışına gönderirken şimdi kendimiz tüketecek kadar bile ürün elde edemiyoruz” dedi.

İLAÇLAMA FAYDA ETMEDİ

Efe, şunları söyledi, “Ağaçlarımız hastalandı. Ziraat mühendisleri incir ağaçlarımızın kanser olduğunu söyledi. Bunun tek sebebinin her köşe başına kurulan JES’ler olduğunu biliyoruz. Jeotermalden çıkan zehirli akışkanlar bir süre sonra çökerek toprağı zehirliyor. Zehirlenen toprak da ağaçlarımızı öldürüyor. Ağaçlarımızı ilaçlattık ama fayda etmedi. Ölmelerini engelleyemiyoruz. İncirlerimizin olgunlaşması gerekirken dalında kararan incirler yere dökülüyor. İncirlerin içinden bir su akıyor ve yere düşen incir parçalanıyor. Bu gidişle hasat zamanına kadar dalında incir kalmayacak. Jeotermaller için köylülerin geçim kaynaklarını bitirdiler.”

Efe, çevre köylerde de aynı sorunun yaşandığına dikkati çekerek, “Bizler yıllardır jeotermallerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Önce bizler kanser olduk şimdi de ağaçlarımız. Artık yeter, bizler JES istemiyoruz. Bugün akşam kent meydanında Aydın’ın bütün köylülerinin katılımı ile bir eylem yapacağız. İncirimize de zeytinimize de sahip çıkıyoruz” dedi.

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İHRAÇ EDİLEN İNCİRLER DÖNÜYOR

Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Metin Vergili de dağ köyleri dışında incir yetiştirmenin çok zor olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Köylüler incir üretemez hale geldi. Aydın incir ve zeytin üretimi açısından çok önemli bir bölgeydi fakat şimdilerde tarım bitme noktasında. Ürünler kalitesiz ve hastalıklı olduğundan ihraç edilen ürünler geri dönüyor. Almanya, Hollanda ve İtalya’ya ihraç edilen incirler geçen sene geri döndü. Bu sene de bizleri parlak bir tablo beklemiyor. Eskiden 80 bin ton incir çıkardı, geçen sene 40 bin tona kadar düştü.”