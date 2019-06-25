26.4 C
Istanbul
25.06.2019
Anasayfa ÖZEL JES’ler ağaçları kanser etti

JES’ler ağaçları kanser etti

Aydın’da JES’ler, incirleri dalında çürüttü. Kızılcaköy’de incir ve zeytin üretimi ile geçindiğini söyleyen Şennur Efe: Ziraat mühendisleri ağaçlarımızın kanser olduğunu söyledi. İncirlerimiz çürüyüp dalından düşüyor. Hasada dayanmayacak

Burcu Cansu Burcu Cansu

Aydın’da jeotermal enerji santralları (JES) bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan incir ve zeytin ağaçlarını kurutuyor. Özellikle incir ağaçlarında görülmeye başlanan kanser hastalığı incirleri olgunlaşmadan dalından düşürmeye başladı. Ağustos ayında hasat yapacak olan köylüler, hasat zamanına kadar ağaçlarda incir kalmamasından korkuyor.

Aydın’ın Kızılcaköyü’nde incir ve zeytin üretimi ile geçimini sağladığını belirten Şennur Efe, “JES’lerin kurulması ile birlikte ağaçlarımız hastalanıp ölmeye başladı. Ürünlerimizi eskiden yurt dışına gönderirken şimdi kendimiz tüketecek kadar bile ürün elde edemiyoruz” dedi.

İLAÇLAMA FAYDA ETMEDİ

Efe, şunları söyledi, “Ağaçlarımız hastalandı. Ziraat mühendisleri incir ağaçlarımızın kanser olduğunu söyledi. Bunun tek sebebinin her köşe başına kurulan JES’ler olduğunu biliyoruz. Jeotermalden çıkan zehirli akışkanlar bir süre sonra çökerek toprağı zehirliyor. Zehirlenen toprak da ağaçlarımızı öldürüyor. Ağaçlarımızı ilaçlattık ama fayda etmedi. Ölmelerini engelleyemiyoruz. İncirlerimizin olgunlaşması gerekirken dalında kararan incirler yere dökülüyor. İncirlerin içinden bir su akıyor ve yere düşen incir parçalanıyor. Bu gidişle hasat zamanına kadar dalında incir kalmayacak. Jeotermaller için köylülerin geçim kaynaklarını bitirdiler.”

Efe, çevre köylerde de aynı sorunun yaşandığına dikkati çekerek, “Bizler yıllardır jeotermallerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Önce bizler kanser olduk şimdi de ağaçlarımız. Artık yeter, bizler JES istemiyoruz. Bugün akşam kent meydanında Aydın’ın bütün köylülerinin katılımı ile bir eylem yapacağız. İncirimize de zeytinimize de sahip çıkıyoruz” dedi.

İlginizi çekebilir:  AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili: "Konuşmamız engelleniyor"

İHRAÇ EDİLEN İNCİRLER DÖNÜYOR

Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Metin Vergili de dağ köyleri dışında incir yetiştirmenin çok zor olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Köylüler incir üretemez hale geldi. Aydın incir ve zeytin üretimi açısından çok önemli bir bölgeydi fakat şimdilerde tarım bitme noktasında. Ürünler kalitesiz ve hastalıklı olduğundan ihraç edilen ürünler geri dönüyor. Almanya, Hollanda ve İtalya’ya ihraç edilen incirler geçen sene geri döndü. Bu sene de bizleri parlak bir tablo beklemiyor. Eskiden 80 bin ton incir çıkardı, geçen sene 40 bin tona kadar düştü.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,927AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçilerinin son hakedişleri ödenmedi

birgun.net -
İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileri 22 Haziran’da almaları gereken Mayıs ayı hak edişlerini...
Devamını Oku

“Halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek görevimizdir”

BİRGÜN İZMİR -
Aydın Karacasu Dereköy Mahallesi'nde jeotermale karşı bilgilendirme toplantısına katılan Aydın Tabip Odası...
Devamını Oku

Abbasağa Parkı’nı gökkuşağı renklerine boyayanlara faşist saldırı

HABER MERKEZİ -
Her yıl, sanatçı Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen 'Kazım İsyandır' etkinliği...
Devamını Oku

İtalyan mafya lideri Morabito, Uruguay’da hapisten kaçtı

birgun.net -
İtalyan mafya lideri Rocco Morabito, ülkesine iade edilmek üzereyken, Uruguay'a tutulduğu hapishaneden...
Devamını Oku

Nurettin Canikli’den Şaban Vatan hakkında suç duyurusu

HABER MERKEZİ -
Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen ve ölümü aydınlatılmayan Rabia Naz'ın...
Devamını Oku

Çipras’tan Erdoğan’a yanıt: Uluslararası hukuk ve AB adına konuşuyorum

birgun.net -
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Erdoğan'ın 'Kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor' sözlerine...
Devamını Oku

Arzu Çerkezoğlu: Halkın iradesine saygı göstermeyenler kaybetti

birgun.net -
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak...
Devamını Oku

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

birgun.net -
Diyarbakır'da, borç- alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında, iş merkezinde silahlı kavga çıktı....
Devamını Oku

Denizli’de ahır yangını: Çok sayıda hayvan yaşamını yitirdi

birgun.net -
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki ahırda çıkan yangında, 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4...
Devamını Oku

AKP Sözcüsü Çelik: İmamoğlu’nu tebrik ederiz

birgun.net -
AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Son seçimlerde sonuç...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi