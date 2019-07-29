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29.07.2019
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Jet kazasının üzerinden 16 ay geçti: Pilot Gebeş’in cenazesi hâlâ bulunamadı

İran'da geçtiğimiz yıl meydana gelen iş jeti kazasında kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesine 16 ay geçmesine rağmen ulaşılamadı.

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İran’da geçtiğimiz yıl meydana gelen iş jeti kazasının üzerinden 16 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş’in cenazesine hâlâ ulaşılamadı.

Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in idaresindeki Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte 11 Mart 2018 tarihinde İran’da düştü.

Kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. 

Kaza sonrası Beril Gebeş dışında, Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu’nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlandı.

Kazanın üzerinden 16 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş’in cenazesi ise hâlâ bulunamadı.

NİHAİ RAPOR DA AÇIKLANMADI

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili hazırladığı ön raporu daha önce açıklarken nihai rapordan da haber yok. Açıklanan ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken, ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor açıklanacak.

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Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Stall, yani havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti.

Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılar vardı.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika şehrinden İstanbul’a giden Başaran Holding’e ait Türk jeti İran’ın güneybatısında düştü. Olayda 8’i yolcu 3’ü mürettebat olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.

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