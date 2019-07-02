Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı transfer ettiğini duyurdu.

Oyuncuların transferi resmi Twitter hesabından yayınlanan bir video ile açıklandı.

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray'da! ✍ pic.twitter.com/dqiiU4qxgZ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2019

DURMAZ: FORMAYI İLK GİYDİĞİMDE ÇOK GURURLANDIM

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz’i ziyaret eden yeni transferler Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Durmaz yaptığı açıklamada, kulübe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim. Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye’nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak” dedi.

“Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu’nda oynamak inanılmaz olacak” diyen Durmaz, önümüzdeki sezonu iple çektiğini ve tekrar şampiyon olacaklarını belirtti.

ÖZBAYRAKLI: FATİH HOCANIN BENİ TERCİH ETMESİ GURUR VERİCİ

Şener Özbayraklı ise çok büyük bir camiaya geldiğini ve heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Bana gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum, bunun karşılığını vermek için de sabırsızlanıyorum. İnşallah buradaki başarılarda benim de katkım olur ve bu başarıların parçası olurum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Fatih hocamın beni tercih etmesi benim için gurur verici bir şey. Milli Takım’da yıllarca beraber çalıştım, buraya gelmemde çok büyük bir emeği var. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve Fatih hocamızı mahcup etmemek istiyorum” diye konuştu.