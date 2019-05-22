John Wick 3 Parabelyum’un vizyona girmesinden çok kısa bir süre sonra Lionsgate serinin devam filmi için onay verdi. Yapımcı şirketten yapılan açıklamada John Wick 4 için çalışmalara başlandığı ve filmin 21 Mayıs 2021 yılında izleyiciyle buluşmasının planlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta sonu vizyona giren John Wick 3, büyük bir ilgi ile karşılandı. Sadece ABD’de 3 günde 57 milyon dolarlık hasılata imza atan film, ilk iki filmin açılış toplamından yüksek bir hasılata erişti. Bu başarı yapımcı şirketi de memnun etti.

John Wick filmlerinin ardındaki isim olan Lionsgate, 3. film ile gelen başarı sonrasında vakit kaybetmeden devam filmin planlamasına başladı.

Yapımcı şirketten yapılan açıklamada John Wick 4 için çalışmalara başlandığı ve filmin 21 Mayıs 2021 yılında izleyiciyle buluşmasının planlandığı belirtildi.

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Kaynak: donanimgunlugu.com