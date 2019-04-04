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04.04.2019
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Joker’in ilk fragmanı geldi

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Uzun bir bekleyişin ardından sonunda Joker filminin ilk fragmanı geldi. Fragmanda çok farklı detaylar göze çarptı.

Warner Bros’un yeni Joker filmi, deneyimli bir isim olan Todd Phillips tarafından çekilecek.

Başrollerinde Joaquin Phoenix’in yer aldığı filmde, 1980’li yılların Gotham şehri gösteriliyor. Arthur Fleck isimli karakter, Joker olma yolunda hızla ilerleyen biridir. Hem yaşantısı hem de fikirleri bakımından bu karakter hiç de normal değildir.

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Toplumun dışladığı ve başarısız bir komedyen olarak gördüğü bu karakter, ilerleyen dönemlerde ciddi bir bunalıma doğru yol almaktadır. Bu süre içerisinde Joker doğar ve onun tüm benliğini adeta esir alır.

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