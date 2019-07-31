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31.07.2019
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Jose Mourinho: Futbolu özlüyorum

birgun.net birgun.net

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra 8 ay boyunca takım çalıştırmayan Jose Mourinho, futbolu özlediğini açıkladı. Futbola geri dönmek istediğini belirten Portekizli teknik direktör, “Sabırlı olmalıyım ve doğru opsiyonu beklemeliyim” dedi.

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Eski enerjisinin yerinde olduğunu belirten Mourinho, “Düşünmek için biraz zamanım oldu, tekrar değerlendirdim, analiz ettim ve gerçekten ne hissettiğimi düşündüm ve hala gençliğimde olan enerjime sahip olduğumu hissediyorum. Arkadaşlarım bana ‘Güzel zaman geçir, yaz aylarının tadını çıkar ve hiç eğlenmediğin kadar eğlen’ diyorlar ama dürüst olmak gerekirse ben eğlenemiyorum, eğlenecek kadar mutlu değilim” dedi.

”KİMSE KAPIMI ÇALMIŞ DEĞİL”

Futbola geri dönmek istediğini belirten Portekizli teknik direktör, “Futbolumu özlüyorum, hala ateşim var. En zor şey iş tekliflerine hayır demek, çalışmak zorundayım. Sabırlı olmalıyım ve doğru opsiyonu beklemeliyim” ifadelerini kullandı. Tekliflere hayır demekte zorlandığını belirten Mourinho, Almanca öğrenmesiyle ilgili ise, “Bundesliga için özel hazırlık yapmıyorum, hiçbir kulüp beni beklemiyor, kimse kapımı çalmadı. Beş büyük ligde çalışmak isterim ama sadece en büyüklere odaklanmış durumdayım” şeklinde konuştu.

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”PORTEKİZ’İ ÇALIŞTIRMAKTAN GURUR DUYARIM”

Gelecekte milli takım da çalıştırabileceğini belirten Jose Mourinho, “Milli takım benim için doğru seçenek mi? Ayda bir maç yapmak? Birçok ofis işi, saha yok ve maç yok. Avrupa Şampiyonası için iki sene bekle, iki yılda Dünya Kupası için bekle. Şu an için hayır ama bir gün Portekiz olmasa da belki başka bir ülke olabilir. Çünkü Dünya Kapalarına ve Avrupa Şampiyonlarına gittiğimde, etkinliğin merkezinde olduğumda bir gün bu işi yapmak istiyorum diyorum. Sonra bu iş bana göre değil diyorum, ama belki bir gün ve tabii ki Portekiz olursa çok büyük gurur duyarım” diyerek sözlerini bitirdi.

56 yaşındaki Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz aralık ayında Manchester United’dan 21 milyon avro tazminat ile ayrılmıştı.

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