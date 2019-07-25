Josef de Souza İstanbul’da

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul’a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, “Transfer teklifleri geldi ancak şu anda takımıma odaklanmış durumdayım” dedi.

Geçen sezon Fenerbahçe’den 12 milyon avro bonservis bedeliyle Al Ahli’nin yolunu tutan Josef de Souza İstanbul’a geldi.

Brezilyalı futbolcu önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul’a geleceğini belirtti, ardından da 10.30 sıralarında havalimanına indi.

Burada TRT Spor’a bir açıklama yapan Josef, “Türkiye benim ikinci evim. Burada olduğum için çok mutluyum. Ailem de burada. Sadece vize işlemleri için buradayım. Transfer teklifleri oluyor ancak şu an takımıma odaklandım. Herhangi bir takım ismi vermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine geldiği iddia edilen orta saha oyuncusu için görüşmelerin sürdüğü haberleri çıkmıştı. Ayrıca defansif orta saha arayan Fenerbahçe de eski oyuncusuna yeniden sıcak bakabilir.