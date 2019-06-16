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16.06.2019
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Juventus’ta Sarri dönemi

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İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri’yi getirdi.

Geçen ay 2019-2020 sezonunda Massimiliano Allegri ile çalışmayacaklarını açıklayan Juventus’un yeni teknik direktörü belli oldu.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, süresinin bitmesine 2 yıl kalan Sarri’nin kontratı, karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Juventus Kulübü de 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Daha önce Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli ve Napoli kulüplerini çalıştıran Sarri’nin geçen sezon başında bulunduğu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı ve İngiltere Premier Ligi 3. sırada tamamladı.

Sarri, Napoli’de görev yaptığı 2017’de ise Serie A’nın en iyi teknik direktörü seçildi.

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