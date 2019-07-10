Kabataş- Bağcılar tramvay hattından arıza

İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle Yusufpaşa ile Topkapı durakları arasında seferler yapılamıyor.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle Yusufpaşa ile Topkapı durakları arasında seferler yapılamıyor.

Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle hareket edemeyen tramvaylar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışması devam ediyor.

Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

İstanbul Metrosu, sefer yapılamayan Topkapı–Yusufpaşa istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferi yapıldığını açıkladı.