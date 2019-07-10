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10.07.2019
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Kaçak elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki işçi İsmail Albayrak hayatını kaybetti.

Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerindeki inşaatta çalışan İsmail Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine basınca, kaçak elektrik akıma kapıldı. İşçinin yardımına inşaatta çalışan arkadaşları koştu.

Ağır yaralanan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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