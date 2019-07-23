21.7 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Kaçak içki ölümleri dünya basınında: En az 23 kişi yaşamını yitirdi

Kaçak içki ölümleri dünya basınında: En az 23 kişi yaşamını yitirdi

Son dönemde yaşanan kaçak içki bağlantılı ölümler dünya medyasına da konu oldu. Kaçak içkiden en az 23 kişi yaşamını yitirirken, haberlerde artan vergilere dikkat çekildi.

birgun.net birgun.net

Türkiye’de son dönemde yaşanan kaçak içki bağlantılı ölümler dünya medyasına da konu oluyor. Reuters haber ajansı, alkole getirilen yüksek vergiler nedeniyle insanların kaçak içki tüketmeye başladığını yazdı.

Geçen hafta sonu Adana’da metil alkol zehirlenmesinden bir kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı haberden yola çıkan Reuters, bu kentte son haftalarda 12 kişinin benzer şekilde öldüğünü yazdı.

Yerel medyadaki haberleri aktaran Reuters, metil alkol zehirlenmesinden en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İngiliz ajansı abonelerine Türk hükümetinin Temmuz ayında çoğu alkollü içkiye en az yüzde 8 vergi artışı getirdiğini ve bu nedenle fiyatların fırladığını yazdı.

‘RAKININ LİTRE FİYATI 200 LİRAYI AŞTI’

Haberde “anason aromalı geleneksel Türk içkisi” olarak nitelendirilen rakının litre fiyatının 200 lirayı aştığı hatırlatıldı.

Kimya Mühendisleri Odası’ndan yapılan ve “Sahte içkiyle bağlantılı ölümler, doğrudan yüksek vergilerden kaynaklanıyor” açıklaması da, Gıda Mühendisleri Odası Zafer Şenyurt’un yetkililere yaptığı “Kaçak içkiye yönelik denetimleri sıkılaştırın” çağrısı Reuters’ın haberinde yer aldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’de alkole koyulan vergilerin sürekli arttığı, 2013 yılı itibarıyla alkol ve tütün ürünlerinin reklâmı ve sponsorluğunun yasaklandığı vurgulandı.

Vergilerin yüzde 10’u ‘günah vergisi’

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,547AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ya sonrası?

SELİN SAYEK BÖKE -
Merkez Bankası yarın politika toplantısından sonra faiz kararını açıklayacak. Açıklanacak faizin bugünden...
Devamını Oku

Ada hayatı

KAAN SEZYUM -
Adalarda yaz bahardan başlar. Hava bir kere ısındı mı tamamdır. Okula giderken içine...
Devamını Oku

Dalgakıran hüzün…

BÜLENT USTA -
“Dikip batıya gözlerini / Denizde bir noktaya / Sert olsun olmasın rüzgâr...
Devamını Oku

Küresel ekonomi yavaşlıyor

HAYRİ KOZANOĞLU -
IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelleyerek 2019 büyümesini yüzde 3,2’ye 2020 büyümesini...
Devamını Oku

Ölümlü şezlong kavgasının detayları ortaya çıkıyor: AKP’li başkanın ağabeyi çıktı

birgun.net -
Balıkesir'in Edremit ilçesinde şezlong tartışması nedeniyle polis memuru Kadir Ozan Yüce’nin öldüğü,...
Devamını Oku

Türkiye F-35 üretim zincirinden çıkartılıyor

birgun.net -
F-35 savaş uçaklarını üreten Lockheed Martin, Türkiye'nin üretim zincirinden çıkartılacağını açıkladı.
Devamını Oku

Beyaz Saray’da ‘Türkiye’ toplantısı: Olası yaptırımlar görüşülüyor

birgun.net -
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray toplantısı başladı.
Devamını Oku

IMF büyüme tahminlerini aşağı çekti

birgun.net -
Uluslararası Para Fonu, Washington'daki merkezinde açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda ABD ve...
Devamını Oku

ABD: İran’a ait ikinci bir insansız hava aracı düşürmüş olabiliriz

birgun.net -
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, bir savaş gemisinin geçtiğimiz...
Devamını Oku

’30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil’ diyen AKP’li belediye başkanından geri adım

birgun.net -
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. AKP'li Alinur...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi