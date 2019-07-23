Kaçak içki ölümleri dünya basınında: En az 23 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de son dönemde yaşanan kaçak içki bağlantılı ölümler dünya medyasına da konu oluyor. Reuters haber ajansı, alkole getirilen yüksek vergiler nedeniyle insanların kaçak içki tüketmeye başladığını yazdı.

Geçen hafta sonu Adana’da metil alkol zehirlenmesinden bir kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı haberden yola çıkan Reuters, bu kentte son haftalarda 12 kişinin benzer şekilde öldüğünü yazdı.

Yerel medyadaki haberleri aktaran Reuters, metil alkol zehirlenmesinden en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İngiliz ajansı abonelerine Türk hükümetinin Temmuz ayında çoğu alkollü içkiye en az yüzde 8 vergi artışı getirdiğini ve bu nedenle fiyatların fırladığını yazdı.

‘RAKININ LİTRE FİYATI 200 LİRAYI AŞTI’

Haberde “anason aromalı geleneksel Türk içkisi” olarak nitelendirilen rakının litre fiyatının 200 lirayı aştığı hatırlatıldı.

Kimya Mühendisleri Odası’ndan yapılan ve “Sahte içkiyle bağlantılı ölümler, doğrudan yüksek vergilerden kaynaklanıyor” açıklaması da, Gıda Mühendisleri Odası Zafer Şenyurt’un yetkililere yaptığı “Kaçak içkiye yönelik denetimleri sıkılaştırın” çağrısı Reuters’ın haberinde yer aldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’de alkole koyulan vergilerin sürekli arttığı, 2013 yılı itibarıyla alkol ve tütün ürünlerinin reklâmı ve sponsorluğunun yasaklandığı vurgulandı.