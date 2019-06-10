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10.06.2019
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Kaçak yapılaşma özendirildi

2018’de çıkarılan İmar Barışı kapsamında 9 milyon 924 bin başvuru yapıldı. İskansız yapılara ‘af’ öngören İmar Barışı’yla kaçak yapılaşma özendirildi

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Ülke genelinde ‘iskânsız’ yapıların, belli bir ücret karşılığında kayıt altına alınmasına olanak sağlayan ‘İmar Barışı’ kaçak yapılaşmayı özendirdi.

Geçen yıl İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde ile 31 Aralık 2017’den önce yapılan kaçak yapılar, ‘Yapı Kayıt Belgesi’ adıyla kayıt altına alınabiliyor. Ancak Yeni düzenleme 31 Aralık 2017 öncesini kapsasa da pek çok yapı bu tarihten sonra yapılmaya başladı. Kıyı bölgeleri gibi yerlerde inşaat faaliyetleri artış gösterdi. Bunun en büyük örneği ise Ege sahillerinde yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın DW’ye verdiği bilgilere göre, ülke genelinde yasanın çıktığı 8 Haziran 2018’den bu yana İmar Barışı kapsamında 9 milyon 924 bin Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapıldı. Elde edilen gelir ise 18 milyar 894 milyon TL. Başvurular 15 Haziran’da bitiyor fakat Yapı Kayıt Belgesi almak için ‘ödeme yapma’ süresinin son günü 30 Haziran.

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DW Türkçe’ye konuşan TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu’ya göre, imar affı ile kaçak yapı sorunlarının çözüleceği iddia edildi ancak tersine kaçak yapı özendirildi: “Söylenen amaçlar hiç gerçekleşmedi. İmar afları kalıcı oldu. Kaçak yapılaşmayı ve kamu arazilerinin işgallerini özendirdi. Depremsellik koşullarında olan Türkiye’de güvenli olmayan üretim süreci arttı.”

Karadeniz ve yaylalar da İmar Barışı tartışmasının odağında yer alıyor. AKP’li Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’na göre Ayder’de bugüne kadar kaçak yapıların sayısı 300’e ulaşmıştı. İmar Barışı’ndan sonra bunlara 10-15 tane daha eklendi. Haşimoğlu, “Yaylada beton yapılar yok” iddiasında bulundu.

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