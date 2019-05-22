16.3 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Kaçak yapılaşmada cemaat iddiası

Kaçak yapılaşmada cemaat iddiası

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

Yalova ile Düzce arasındaki Sugören köyüne bağlı Höyüktepe’deki kaçak yapılaşma sürüyor. Köylüler ve yaşam savunucuları ise sit alanı olan bölgedeki yapılaşmaya tepkili. Kimi iddialara göre, kaçak yapılaşmanın arkasında İsmailağa Cemaati’nin mensupları bulunuyor. Öne sürülenlerden birisi de kaçak yapıların yasallaşmasını sağlayan ‘yapı kayıt belgelerinin’ de usulsüz alındığı yönünde.

Bölge sakinleri konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) taşıyarak, şikâyette bulundu. CİMER’den verilen yanıtta, köydeki 5 adet binanın yapı kayıt belgesi iptal edildiği aktarıldı: “Olay yerinde inceleme yapılarak kaçak yapılar için özel idare bilgilendirilmiş ayrıca İmar Barışı’na aykırı alınmış olan 5 adet yapı kayıt belgesi iptal edilmiştir. Yanlış beyandan ötürü Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”

DOĞA KATLİAMI YAPILIYOR

BirGün’e konuşan Samanlı Dağları Doğa Çevre Koruma Platformu’ndan Yusuf Deniz İnan, ‘doğa harikası’ bölgedeki inşaatların İsmailağa Cemaati’nin mensuplarınca yapıldığını iddia etti.

İnan, “Çok değerli bir yerde doğa ve çevre katliamı yapılıyor” dedi ve ekledi: “Pazar günleri köy halkıyla birlikte toplanıp bu durumu protesto ediyoruz. En son jandarma geldi tutanak tutuldu. Ceza verilmesi gerekiyor ama verildi mi bilmiyoruz.”

- Reklam -

SON HABERLER

Kaçak yapılaşmada cemaat iddiası

DİLARA ŞİMŞEK -
Yalova ile Düzce arasındaki Sugören köyüne bağlı Höyüktepe’deki kaçak yapılaşma sürüyor. Köylüler...
Devamını Oku

Turnasuyu Irmağı HES tehdidi altında: Böyle giderse denize akacak su kalmayacak

Uğur Şahin -
Yargının iki kez durdurduğu Ordu’da bulunan Turnasuyu Irmağı üzerinde yapılmak istenen HES...
Devamını Oku

Anne sütü herkesin hakkı

DİLARA ŞİMŞEK -
Süt, içerdiği zengin protein, vitamin ve mineraller sayesinde kemik gelişimini ve zihinsel...
Devamını Oku

‘Giderayak atama’ yanıtsız kaldı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
AKP’nin kamunun tüm alanlarında sürdürdüğü kadrolaşmayla Meclis’teki personel sayısı da hızla artarken,...
Devamını Oku

Gerekçeli kararın ‘kısa karar’dan farklı olacağı iddiası: Gerekçeli kararı AKP’nin ihtiyacına uyduracaklar!

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
İstanbul seçimlerinin iptali kararının gerekçesi, önceki günkü toplantıda karşı oy yazan muhalif...
Devamını Oku

İşçi taksitlendirmeyi kabul etmek zorunda değildir

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Ben ‘küçülme var’ denilerek işten çıkarıldım. 08.06.2015’ten beri aynı şirkette çalışıyordum....
Devamını Oku

Eski ve yeni dil…

BÜLENT USTA -
Balıkçılar kahvesinin penceresinden denize ve martılara bakarken, iç sesim sanki öğrendiği başka...
Devamını Oku

AKP, ‘Ekrem İmamoğlu’ ismini Google’dan satın alarak kendi reklamlarını gösterdi

birgun.net -
Seçim kampanyasında, İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Her şey çok...
Devamını Oku

Trabzon’daki Galanima Deresi’ne HES tehdidi: “Yıkım projesine direneceğiz”

birgun.net -
Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Galanima Deresi üzerinde yapılmak istenen HES projesine, bölge halkı...
Devamını Oku

Endonezya’da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz

birgun.net -
Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini rakibi Joko Widodo'ya kaybeden Prabowo Subianto,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi