Kaçak yapılaşmada cemaat iddiası

Yalova ile Düzce arasındaki Sugören köyüne bağlı Höyüktepe’deki kaçak yapılaşma sürüyor. Köylüler ve yaşam savunucuları ise sit alanı olan bölgedeki yapılaşmaya tepkili. Kimi iddialara göre, kaçak yapılaşmanın arkasında İsmailağa Cemaati’nin mensupları bulunuyor. Öne sürülenlerden birisi de kaçak yapıların yasallaşmasını sağlayan ‘yapı kayıt belgelerinin’ de usulsüz alındığı yönünde.

Bölge sakinleri konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) taşıyarak, şikâyette bulundu. CİMER’den verilen yanıtta, köydeki 5 adet binanın yapı kayıt belgesi iptal edildiği aktarıldı: “Olay yerinde inceleme yapılarak kaçak yapılar için özel idare bilgilendirilmiş ayrıca İmar Barışı’na aykırı alınmış olan 5 adet yapı kayıt belgesi iptal edilmiştir. Yanlış beyandan ötürü Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”

DOĞA KATLİAMI YAPILIYOR

BirGün’e konuşan Samanlı Dağları Doğa Çevre Koruma Platformu’ndan Yusuf Deniz İnan, ‘doğa harikası’ bölgedeki inşaatların İsmailağa Cemaati’nin mensuplarınca yapıldığını iddia etti.

İnan, “Çok değerli bir yerde doğa ve çevre katliamı yapılıyor” dedi ve ekledi: “Pazar günleri köy halkıyla birlikte toplanıp bu durumu protesto ediyoruz. En son jandarma geldi tutanak tutuldu. Ceza verilmesi gerekiyor ama verildi mi bilmiyoruz.”