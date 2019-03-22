Kader değil cinayet!

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi’ne bağlı Gelik Beldesi’nde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Soner Tarhan için cenaze töreni düzenlendi.

Gelik’teki Ayiçi Merkez Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, CHP Gelik Belediye Başkan Adayı İlker Çoban’ın yan ısıra çok sayıda maden işçisi ve yurttaş katıldı. AKP milletvekilleri ve yöneticileri Bakan programını gerekçe göstererek cenazeye katılmadı. Hayatını kaybeden madenci Tarhan’ın tabutu başında ailesi ağıt yakarken, “Bu kader değil, bu cinayet” diyerek isyan etti.

“YOKSULLUK DÜZENİ YERİN DİBİNE BATSIN”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, “Bu iş cinayetleri Zonguldak’ta olağan hale geldi deniyor. Biz bu iş cinayetlerinin olağan hale gelmesini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de! Emekliliğini kazanmış ama emekli ikramiyesi çocuklarının okul masraflarına yetmediği, ailesini geçindiremediği için kaçak ocakta çalışmak zorunda kalan bir madencimizi uğurladık. Tarhan, bir metre yüksekliğinde bir ocakta, adeta mezarın içinde kazma sallayarak günlük kotası olan miktarda kömür çıkartmak için can verdi. Bu yoksulluk düzeni yerin dibine batsın” ifadelerini kullandı.

Madencilerin boş yere hayatını kaybetmediklerini vurgulayan Yavuzyılmaz, “Maden şehitleri arasında AKP resmen ayrım yapıyor. 2003 öncesi maden şehidi olanlar da kaçak ocaklarda maden şehidi olanlar da yasal olarak şehit sayılmıyorlar, aileleri şehit ailesi olarak kabul edilmiyorlar. Buna biz son vermek için defalarca konuştuk, Meclis’te dile getirdik. Kit komisyonunda defalarca tartışmalarını yaşadık. AKP vekilleri arka planda her türlü desteği vereceğiz diyorlar, iş icraata gelince ağızlarını açmıyor, böyle bir durum yokmuş gibi davranıyorlar. Kaçak ocaklarda da ölen, 2003 öncesi de ölen bizim şehitlerimizdir, bu ayrımcılığa artık son verilmelidir” dedi.

Tarhan’ın cenazesi Kırımsa Mevkii’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Dün gece Tarhan’ın Gelik’teki evine CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Valisi Yardımcısı Nevzat Taşdan, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve CHP Gelik Belediye Başkan Adayı İlker Çoban taziye ziyaretinde bulunmuştu. Çok sayıda vatandaş ve madenciyle birlikte Tarhan’ın eşi ve üç çocuğuna baş sağlığı dilemişti.

Ziyaret sırasında Tarhan’ın 43 yaşında özel bir maden şirketinden emekli olduğu öğrenilirken, biri üniversitede olmak üzere üç çocuğunun masraflarını karşılayabilmek için kaçak ocakta çalışmak zorunda kaldığı bilgisi alınmıştı.