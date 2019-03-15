Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu’na veda

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu için veda programı düzenlendi. 5 yıldır devam ettiği görevine veda etkinliğinde konuşan Nuhoğlu, “Bir görev bitiyor ama Kadıköy’de yurttaş olarak yaşamak da çok güzel” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, belediye başkanlığı görevini yürüttüğü ilçeye veda etti. Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda programına, çok sayıda yurttaş katıldı. Programda konuşan Nuhoğlu, 5 yıl boyunca Kadıköy’de neler değiştiğini anlattı. Nuhoğlu, ilçede gerçekleştirilen entegre raporu sonuçlarını da dinleyenlerle paylaştı. Bu çalışmayı yapan Kadıköy Belediyesi’nin entegre raporunda, planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiği, kamu kaynaklarının nasıl doğru kullanıldığına dair bilgiler yer aldı. Nuhoğlu’nun raporu açıklaması katılımcılardan büyük alkış topladı.

“KADIKÖY’Ü İNŞA EDERKEN 1 LİRA DAHİ BANKA KREDİSİ KULLANMADIK”

Veda programında konuşan Nuhoğlu, Kadıköy için nasıl çalıştıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kadıköy şu anda sahip olduğu imkanlar açısından çok gelişmiş bir kent. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kent kriterlerine sahip bir kent. Bizden sonra gelecek olanlar da aynı şekilde bu yolda yürüyecekler. Ve Kadıköy sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin düşlediği bir kent olacak. Kadıköy yaşam tarzı ve gelişmişlik düzeyi olarak Türkiye’nin geleceğidir. Kadıköy’de 5 yıl çok dolu dolu geçti. Bu 5 yılı projelere ve yönetim modeline harcadık. Aslında gördük ki 5 yıl içinde birçok şey yapılabilir. Başladığımız dönemdeki bütçemiz ucu ucuna bir bütçeydi. Fakat kamu kaynakları verimli kullanıldığı zaman ne kadar çok şey yapılacağını gösterdik. 1 lira dahi banka kredisi kullanmadık. Tüm projelerinizi yaparken insanı öne almalısınız. İnsanlarla konuşmalısınız, yatay ilişkide eşit olmalısınız. Bir görev bitiyor ama Kadıköy’de yurttaş olarak yaşamak da çok güzel.”

“KADIKÖYLÜLERİN FAYDALANABİLECEĞİ ÇOK GÜZEL PROJELER HAYATA GEÇİRDİK”

Belediye başkanı olduğu dönemde yaptıklarını anlatan Nuhoğlu, “5 yıl içerisinde tüm yaptıklarımızı gözden geçirmiş olduk. Benim için mutlu ve huzurlu bir gün. Kadıköylülerin faydalanabileceği çok güzel projeler hayata geçirdik. Ve bunların uluslararası ölçütlerde değerlendirildiği bir toplantı oldu. Geleceğin iyi tasarlanması bizlerin elinde ve siyasilerin bunların önderliğini yapması gerekiyor. 5 yıl içinde ne kadar yol yüründüğünü Kadıköy halkıyla paylaştık. Daha iyilerini yapabiliriz, bu ülkeyi daha güzel noktalara getirebiliriz. Bütçesiyle, projeleriyle, yeşiliyle hayatın her alanında güzel şeyler yapmak mümkün” sözleriyle konuşmasını tamamladı.