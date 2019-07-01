Kadıköy Belediyesi’nden Sarıkız’lı ‘satın alma sahiplen’ videosu

Kadıköy Belediyesi, satın alma sahiplen kampanyası için Sarıkız’la bir video paylaştı. Video’da Sarıkız, evi olan belediye binasında geziyor ve ‘satın alma sahiplen’ mesajı mesajı veriyor.

Kadıköy Belediyesi öncülüğünde yürütülen ‘satın alma sahiplen’ kampanyası için belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Başkan Şerdil Dara Odabaşı da Sarıkız’a eşlik ediyor.

Belediye http://www.satinalmasahiplen.org adresi üzerinden

“Dostluk satın alınmaz” şiarıyla barınaklarda bulunan hayvanları sahiplendiriyor.