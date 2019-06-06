Kadıköy-Eminönü vapurunda silah sesleri: Bir kişi gözaltına alındı

Kadıköy-Eminönü yolcu vapurunda silahla ateş açan şüpheli polis ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Kadıköy- Eminönü Vapurunda 21.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy’den şehir hatları vapuruna binen bir kişi, denizin ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olay polise bildirildi.

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Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vapur Karaköy İskelesi’ne yanaştırıldı. Bir süre vapurda bekletilen yolcular, özel harekat polisleri eşliğinde vapurdan indirildi. Vapurda yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.