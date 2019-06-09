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09.06.2019
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Kadıköy’de AKP’lilerden CHP standına provokasyon girişimi

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Kadıköy’de AKP’liler CHP standını engelleyecek biçimde led ekran kurmak istedi. Gerilim üzerine alana gelen polis ise vapurdan inen kitlenin CHP standı ile temasını kesip AKP standına yöneleceği biçimde bir barikat kurdu.

İstanbul Kadıköy’deki Karaköy İskelesi önünde bulundan AKP ve CHP seçim stantları günlük faaliyetlerini sürdürürken AKP’li görevliler CHP standını engelleyecek şekilde dev bir led ekran kurmak istedi.

CHP’li görevlilerin ekranın kurulacağı noktaya tepki göstermeleri üzerine iki grup arasında gerilim yaşandı. Gerilim üzerine bölgeye çevik kuvvet getirildi.

AKP’liler led ekranı iskelenin çıkışına yakın noktaya kurarken, çevik kuvvet ise vapurdan inen kitlenin CHP standı ile temasını kesip AKP standına yöneleceği biçimde bir barikat kurdu.

CHP’liler ise polisin barikat kuruş biçimine tepki gösterdi ve kitlenin barikatın ilerisindeki dağıldığı noktada broşür dağıtımını sürdürdü.

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