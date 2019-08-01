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01.08.2019
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Kadıköy’de denize atlayan iki kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı

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KADIKÖY’de birbirleriyle iddialaşarak denize atladıkları ileri sürülen iki kadın, boğulmaktan son anda kurtuldu. Kadınların imdadına çevredeki esnaflar yetişti.

Olay, Kadıköy İskelesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sahilde arkadaşlarıyla oturan 2 kadın, birbirleriyle iddiaya girerek birdenbire denize atladı. Yaşanan olayı gören esnaf, denize atlayarak boğulmak üzere olan iki kadını kurtardı. İki kadın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Genç kadınların denizden çıkartıldıktan sonra teknede bekleyişleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Denize atlayan iki kadını kurtaran esnaf İbrahim Aydın, “Burada esnafım, çay satıyorum. Tam karşıda oturuyordum, dinleniyordum. Burada 4 tane arkadaş, galiba kardeşlerdi, iddiaya girmişlerdi. Atlarsın, atlayamazsın gibi laflar duydum, geldi bana sesleri. Gençler atladı. Kızlar oturuyordu. Bir baktım onlar da atladı kıyafetleriyle. Ben birbirlerini ittiler sandım ama iddiaya girdiler. O esnada arkadaşlar geldi atladık, kurtardık. Boğuluyorlardı, panik içindeydiler. Gördüğünüz gibi biz de zarar gördük, kurtarırken. Burada can güvenliği yok. Zor kurtardık, biz de canımızdan oluyorduk.” dedi. 

Denize atlayan kadınları kurtarırken gözlüğü çalınan Aydın “Onları kurtarayım derken, gözlüğümü de çaldılar. Kimseyi görmedim günahlarını almayayım. Biz can peşindeyken, biz de boğulabilirdik. O ara nasıl bir araya geldiler, gözlüğümü de çaldılar. Cüzdan da gidebilirdi, param da gidebilirdi. Hakkımı haram ediyordum onlara.” şeklinde konuştu.

Kaynak:DHA

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