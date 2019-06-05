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05.06.2019
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Kadıköy’de Hitler kostümüyle gezen kişiye yurttaşlardan tepki

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Kadıköy’de Hitler kostümü giyerek insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen bir kişiye halk tepki göstererek engel oldu.

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde diktatör Adolf Hitler’in kostümünü giyerek çevredeki insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen kişiye yurttaşlar, Hitler’in dünya tarihinde faşizmi sembolize ettiği ve milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olduğu gerçeğini hatırlatarak engel oldu.

Yurttaşlar, “Faşizmin dünyadaki en büyük sembollerinden olan kişiyi burada olumlayamazsın” diyerek tepki gösterdi.

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