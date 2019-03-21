21.03.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Kadıköy’de iklim değişikliği ile mücadele iki katına çıktı

Kadıköy’de iklim değişikliği ile mücadele iki katına çıktı

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Kadıköy Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salınımlarının yüzde 20 oranında azaltılması yönündeki hedefini yüzde 40’a çıkardı.

Belediye, 2012 yılında Covenant of Mayors’a (Belediye Başkanları Sözleşmesi) imza atarak, 2020 yılına kadar sera gazı salımlarının yüzde 20 oranında azaltılmasını hedeflemişti. Bu kapsamda 2015 yılında “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırlanmış, ilçe ölçeğinde sera gazı envanter çalışması tamamlanmıştı.

2015 yılı Paris Anlaşması ile sera gazı salımlarının azaltılması yönünde 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltım hedefi belirleyen hükümetler, hedefi yeterli bulmayarak, bu oranın 2030 yılına kadar yüzde 40’a çıkarılmasına karar verdi. Kadıköy Belediyesi de 2010 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını güncelleyerek, “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı Eylem Projesi” ile 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltım taahhüdünde bulundu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun imzaladığı taahhüde ilişkin planlar 6 Temmuz 2018’de Kadıköy Belediye Meclisinde onaylandı ve Covenant of Mayors sayfasına girişi yapıldı.

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“Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” kapsamında Kadıköy kent ortakları ve sakinlerinin aktif katılımıyla hazırlanan plan ile enerji talebinin azaltılması, enerji ve su verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, kent ve yakın çevresinde rekreasyon olanağı ile araç talebinin azaltılması, kent çevresinde gıda üretimine olanak sağlanması, yeşil alan ve koridorların oluşturulması, kentsel ısı adası etkisinin düşürülmesi, yeşil ve su altyapı planlarıyla, kentin soğutulması, su alanlarına duyarlılığın artırılması, afet etkilerini ve iklim değişikliğinin özellikle kırılgan nüfus ile halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

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