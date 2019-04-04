Kadıköy’de İlçe Seçim Kurulu önünde AKP’lilerden provokasyon

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde AKP’li bir grup, nöbet için kapı önünde bekleyen CHP’lilerin hemen yanında toplanarak “Recep Tayyip Erdoğan”, “Binali Yıldırım oley”, “İstanbul bizimdir bizim kalacak” sloganları atıp tekbir çekmeye başladı. Grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde AKP’li bir grup toplanarak slogan atmaya başladı. Binanın hemen önünde 20-30 kişi civarında CHP’li bulunuyor. CHP’li grubun hemen arka tarafında toplanan AKP’liler, bir süre tekbir çekerek slogan atmayı sürdürdü. Grup daha sonra dağıldı.

İl Seçim Kurulu binası önünde nöbet tutan CHP’liler, oyların tekrar sayım kararının ardından AKP’lilerin slogan atmaya başladığını, bir süre sonra da olaysız bir şekilde dağıldıklarını belirtti. CHP’lilerin bina önündeki nöbeti sürüyor.