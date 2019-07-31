Kadıköy’de kıyıda oturan iki kadın dengesini kaybedip denize düştü

İstanbul Kadıköy’de şehir hatları iskelesi önünde kıyıda oturan iki kadın dengelerini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı tırmanamayıp denizde mahsur kaldı.

Kadıköy şehit hatları iskelesi önünde kıyıda oturan iki kadın, iddialara göre dengelerini kaybederek denize düştü. Kadınları fark eden vatandaşlardan birkaçı hemen yardım etmek için denize atladı. Fakat deniz kıyısının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar ile denize düşen kadınlar, yukarıya tırmanamayıp denizde mahsur kaldı.

O sırada oradan geçen bir tekne, suda kalan vatandaşlara yardım etmek için yanlarına yanaştı. Vatandaşlar tekneye alınarak sudan çıkarıldı. Daha sonra teknenin kıyıya yanaştırılması ile vatandaşlar kıyıya çıkarıldı.

Denize düşen kadınların kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde suda mahsur kalan şahıslar tekneye çekiliyor, daha sonra da tekneden kıyıya çıkarılıyor.