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03.06.2019
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Kadıköy’de tarihi konakta yangın

Kadıköy'de tarihi Nabizade Konağı'nın çatısında sabaha karşı yangın çıktı

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Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokak’ta bulunan tarihi Nabizade Konağı’nın çatısında saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dernek lokali olarak kullanılan konağın çatısında çıkan yangın sırasında kısa sürede bütün çatıyı dumanlar kapladı. Bölge itfaiye ekibinin yetersiz kalması üzerine destek ekip istendi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye itfaiye ekiplerinin de uzun süren çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için uğraş veren ekipler konak içerisinde yaptıkları çalışmada kimseye rastlamadı. Polisin sokak giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldığı görülürken yangının nedeni araştırılıyor.

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Sabah saatlerinde olduğu için kimse yoktu

Yükselen dumanları gören bir yurttaş, “Ben dükkandaydım, itfaiye geçti dört beş tane sokak arasındaymış, dumanlar çıkıyordu ben de koştum geldim baktım. Ahşap, tarihi bir bina yeni yapılmış güzel bir binaydı ama maalesef gitti. Herhangi bir can kaybı yok çünkü sabaha karşı oldu kimse yoktu” dedi.

Kaynak:İHA

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