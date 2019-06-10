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11.06.2019
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Kadıköy’de vapur kullananlara ‘Binali Yıldırım’ zorunluluğu

birgun.net birgun.net

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş Kadıköy’de vapurdan inenlerin polis barikatı eşliğinde Binali Yıldırım’ın seçim afişlerini görmek zorunda bırakıldığını belirtti.

‘AKP ile gerilim yaşandı’ bahanesiyle CHP standı önündeki polis barikatının genişletildiğini belirten Yarkadaş, bu yüzden vapura binerken de AKP standının önünden geçmenin zorunlu olduğunu söyledi.

Kadıköy’e vapurla gelenlerin, çıkış kapısına konulan bariyerlerin içinden geçmek zorunda bırakıldığını belirten Yarkadaş; karşıdaki diğer partilerle iletişimin kesildiğini ifade etti.

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Yarkadaş “Bu koridor, AKP standının önüne yönlendiriyor sizi. Ve AKP standını görmek zorunda kalıyorsunuz. Karşıdaki diğer partilerle iletişiminiz kesiliyor. AKP’yi görmeden geçmek yok!” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, Twitter’dan Eyüp Belediyesi’nin zabıtalarının Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini yırttığı bir video paylaştı.

Yarkadaş, “Bu video da az önce Eyüp’te çekildi. AKP’li Eyüp Belediyesi’nin zabıtaları, @ekrem_imamoglu ‘nun afişlerini büyük bir hınçla söküyor. Belediyenin resmi aracı da üst geçidin altında memurları bekliyor. Bu iki fotoğraf, Türkiye’de “hür seçimlerin” yapılamadığının kanıtıdır!” dedi.

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