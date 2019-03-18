18.03.2019
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KadıköySahne’nin yeni serisi New Sounds of İstanbul’un İkincisi 20 Mart’ta

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Alternatif sahnenin önemli isimlerini aynı sahnede buluşturmayı amaçlayan KadıköySahne’nin yeni serisi New Sounds of İstanbul’un ikincisi 20 Mart Çarşamba akşamı gerçekleşecek.

Canozan, Barış Demirel & Barıştık mı ve Hedonutopia 20 Mart Çarşamba günü KadıköySahne’de sevilen şarkılarını seslendirecek. Müzik dinlenen tüm platformlarda takip edilen, yarattıkları sözler ve müziklerden keyif alınan sanatçı ve grupları aynı sahnede arka arkaya izleyebilme fırsatı veren New Sounds of İstanbul serisinin ilkinde Simge Pınar, Ezgi Aktan ve Nova Norda’nın katılımıyla KadıköySahne’de gerçekleşmişti.

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CanOzan

Müzik hayatına 13 yaşında herkesin evinde olan “dandik klasik gitar”la başladı. “School of Rock” filminden aşırı etkilendi ve liseye giriş sınavından kaçmak için gece gündüz gitar çalmaya başladı. 15 yaşında Kasdav Liselerarası Müzik Yarışması’na katıldı. Biriken bestelerini ilk defa 2015’te “Delirmiyorsan Tebrikler” ve “Bişey Var” albümlerinde yayınladı. 2017’de “Derlemeler” albümünü çıkardı. Deniz Tekin ile yaptıkları “Transatlantik” şarkısı uzun süre Spotify listelerinde kaldı. Sedef Sebüktekin, Nova Norda, Damla Eker, Dolu Kadehi Ters Tut, Ne Jüpiter ve Umut Döven gibi isimlerle ortak projelerde bulundu. Türkçe folk ezgilerinden Avrupai elektronik tınılara, herhangi bir müzik türüne kök salmayı reddeden Can Ozan, bugüne kadar 51 tane şarkı yayınladı. Yakın zamanda akustik şarkılardan oluşan “Dolunay” albümü dinleyicilerle buluştu.

Barış Demirel

Bu coğrafya ve yakınlarından duyduğumuz geleneksel sesler, caz, hiphop, ambient, progresif müzik gibi tarzlardan ilham alan Barış Demirel; trompet odaklı rock müziği icra ediyor. Müziğinde bazı analog ve dijital ekipmanlarla trompet-mikrofon arasındaki ses ilişkisini zenginleştiren yöntemler de uyguluyor. 2011’de Göstembil Project adı altında performanslara başlayan Barış Demirel aynı yıl Roxy Müzik Günleri’nde birincilik ödülü aldı. 2012’de O.Y.D.H.O.G.Y. (EP), 2015’te ise ilk albümü T.E.A.R.’ı yayınladı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok festivalde sahne şansı buldu. Tarzlar arası pek çok müzisyene albüm ve sahnede eşlik etti. Grup arkadaşlarıyla uzun bir çalışmanın ardından Ekim 2018’de ikinci albümü FAIL – PLAY’i Lin Records etiketiyle dinleyici ile buluşturdu.

Hedonutopia

Adını “Arzu Ütopyası”ndan alıyor. 2008’de İzmir’de kurulan grup, 2016 yılında Radyo Boğaziçi’nin düzenlediği 18. Battle of the Bands yarışmasında birincilik ödülü aldıktan sonra, ilk albümü “Ucube Dizayn”ı, bir yıl sonrasında “Yarı Cennet”i Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle yayınladı. Elektronik ritimler, uçuşan melodiler ve uzaktan geliyormuş gibi duyulan derin vokaller ile deneyselliğin çorak topraklarından, melankolinin derin sularına kadar geniş bir çoğrafyada gezinen Hedonutopia, 23 Kasım’da üçüncü albümü “Yakamoz Sandalı”nı yayınladı.

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