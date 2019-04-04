Kadın cinayetleri son bulmuyor!

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki evinden 29 Mart’ta işe gitmek için çıkan Fatma Şengül, kendisini evin önünde bekleyen iş arkadaşı Zeynel Akbaş isimli erkek tarafından öldürüldü. Komşuların toplanması üzerine kendini de koltukaltından yaralayan Akbaş’ın polise verdiği ilk ifadede, cinayeti planlayarak işlediğini söylediği belirtildi.

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Yaşamını yitiren Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül, BirGün’e konuştu. Annesinin iş yükü nedeniyle Akbaş’ı uyardığını ve tartıştığını aktaran Açelya Şengül, “4-5 aydır süren bir tartışma… Annemin canını alabilecek kadar büyük bir tartışma nasıl olabilir?” diye sordu.

Açelya- Fatma Şengül

Açelya Şengül, yaşananları şöyle anlattı: “Annem işten geç çıktığı zamanlarda müdürler eve bırakıyordu bu şahısta evimizi öyle öğreniyor ve olay sabahı kapımızın önünde bekliyor. Annemin evden çıktığını görünce yanına geliyor, belinden silahı çıkarıyor. Annem silahlı olduğunu görünce ‘dur yapma sabah sabah şaka mı yapıyorsun’ diyor. Katil, hiçbir şey demeden ateş ediyor ve yolun aşağısına doğru yürümeye başlıyor. Komşumuzun bağırması üzerine mahalleli toplanınca, adam kendini koltukaltından yaralıyor.”

‘BİZİ UZAKLAŞTIRDILAR’

Akbaş’ın ilk ifadesinde cinayeti planlı bir şekilde işlediğini itiraf ettiğini belirten Açelya Şengül, “Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde annem ellerimde vefat ediyor. Annemin öldüğü odada o adamı tedavi ediyorlar. Arka kapıdan sanıyorum ki başka hastaneye kaçırdılar çünkü adamı çıkarırken bizi uzaklaştırdılar. Daha sonra ‘Pişmanım’ demiş. Bunun hafifletici bir sebep olmasını istemiyorum” diyor.



Gülsuyu-Gülensu Kadın Dayanışma Evi, Fatma Şengül’ün öldürülmesi nedeniyle basın açıklaması yaptı

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

“BİZ ÜZÜLMEYELİM DİYE TEKRAR KANSER OLDUĞUNU SAKLADI”

Annesinin 5 yıl önce kanser tedavisine başlayıp, hastalığı atlattığını dile getiren Şengül, “Son 6 aydır hastalığı nüksetti. Biz üzülmeyelim diye söylemiyordu ama ben davranışlarından anlıyordum. İşe gidiyorum diye hastaneye gidiyormuş, kanser olduğunu da o şekilde öğrendik” dedi.Açelya Şengül sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bizim babamız 20 yıl önce vefat etti. Annem bize hem anne hem de baba oldu. Her zorluğa göğüs gerdi, hiç kimseye muhtaç etmeden kendi başının çaresine baktı. Bizim sesimiz olun”