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31.05.2019
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Kadın dayanışması öğrencileri doyuruyor

Bursa Görükle’de açtıkları lokantayla birbirinden lezzetli yemekler yapan köylü kadınlar, öğrencilere hem ucuz ve sağlıklı yemek sunuyor hem de burs sağlıyor. Öğrenciler de özlediği yemeklerin keyfini çıkarıyor

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Bursa’da nüfusun büyük çoğunluğunu Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Görükle semtinde, kadınlar hem kendileri hem de öğrenciler için dernek kurdu. Kısa zamanda yaptıkları el emeği yemek, tatlı, börek gibi ürünleri satarak faaliyetlerini artıran kadınlar, öğrencilere burs da veriyor.

Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki okulda uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Seher Çavuşoğlu, kadınları örgütleyerek 2010 yılında ‘Görükle Kadın Dayanışma Deneği’ni kurdu. 7 kişi ile kurulan dernek zaman içinde diğer kadınların ilgisini çekti. Dernek üyeleri, köydeki çalışmayan kadınların ev ekonomisine katkıları için yaptıkları yemekleri satabilecekleri lokanta açtı. Bu lokanta ile üniversite öğrencilerine yemekler sunuluyor. Bu yöntemle gelirini artıran dernek hem köydeki çalışmayan kadınların ev ekonomisine katkı sağladı hem de öğrenci köyü olan Görükle’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânı sundu. Dernek bünyesinde açılan lokantada ihtiyaç sahibi öğrencilerden para alınmazken öğrenciler ile kadınlar içten ilişkiler kuruyor.

Tezgâhtan işletmeye

Dernek hakkında bilgiler veren Görükle Kadın Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği Başkanı Seher Çavuşoğlu, “Derneğimizi 2010 yılında kadınlar arasında dayanışma ve bölgemize toplumsal fayda sağlamak için kurduk. Kuruluşumuzdan bu yana çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve son yıllarda artık bu çalışmalarla kadınlarımıza da maddi kazanç sağlamaya başladık. Pazarda açtığımız küçük bir tezgâhtan bir işletmeye dönüştük” dedi.

Kurdukları lokantanın öğrenciler açısından da önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bu işletmeyi kurmamızdaki en büyük amaç bu öğrenci semtimizde hem öğrencilere sıcak bir aile ortamı göstermek hem de özledikleri anne yemeklerini sunmak. Onlarla yakından ilgileniyoruz, anneleri gibi olduk. Onlara asla müşteri gözüyle değil çocuklarımız gözüyle bakıyoruz. Sıcak ilişkilerimiz var, her türlü sorunları olduğunda bizimle paylaşabiliyorlar. Özetle yanımızdan mutlu ayrılıyorlar. Ben onlara ‘paranız olmadığında, acıktığınızda da mutlaka gelin’ diyorum. Hatta belirlediğimiz birkaç öğrencimize burs da veriyoruz. Gençlerimize burada kültürümüzden de örnekler sunmak istiyoruz. Onların geçmişe değer verip sahip çıkmasını da istiyoruz. Biz çoğunluk olarak mübadele torunlarıyız. Dedelerimiz göçle buraya gelmişler, o kültürü de burada yansıtıyoruz” dedi.

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