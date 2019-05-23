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24.05.2019
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Kadın eylemciyi cinsel saldırıya maruz bırakan polis hakkında kamu davası açıldı

birgun.net birgun.net

Ankara’daki bir eylemde Merve Demirel’i cinsel saldırıya maruz bırakan polis hakkında, Ankara Barosu’nun başvurusu sonucu kamu davası açıldı.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) 16 Şubat’ta Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eylemde bir polisin, üniversite öğrencisi Merve Demirel’i gözaltına alırken cinsel saldırıya maruz bıraktığı görüntüler kameralara yansımıştı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu görüntülerin ardından Merve Demirel ve Ankara Barosu, söz konusu polis hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, başvuruları sonucu polis hakkında kamu davası açıldığını söyledi.

Sağkan, gelişmeyi Twitter üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

“Bu görüntüyü hatırlarsınız. TAYAD eylemindeki genç kadına emniyet görevlisinin müdahale şekli. Tabii ki peşini bırakmadık ve baromuzun yaptığı şikayet neticesinde cinsel saldırı suçundan kamu davası açıldı.”

Soylu, polisi savunmuştu

Cinsel saldırıya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz” demiş ancak söz konusu polisi savunmuştu.

“Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den ihraç,kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz.”

Soylu, “Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek” ifadesini kullanmıştı.

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