Kadın eylemciyi cinsel saldırıya maruz bırakan polisin 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara’da Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle 16 Şubat günü Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme katılan Merve Demirel’i gözaltına alırken cinsel saldırıda bulunan polis memuru Sezgin S. hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sezgin S, “İzinsiz gösteri yapılıyordu. Birkaç kez dağılmaları yönünde uyarılan grup dağılmayınca amirimizin talimatıyla gözaltı işlemine başladık. Müştekiyi omuzundan tutarak, birkaç kez araca bindirmeye çalıştım; ancak diz kapağını kaportaya koyarak, direndi. Ben de kendisini pantolonundan tutarak, araca bindirmek istedim. Sonuçta araca bindirdim. Elimin müştekinin kalça kısmına geldiğini, sonradan görüntüleri izleyince fark ettim. O sırada işimi yapmaya çalışıyordum. Kesinlikle cinsel taciz kastım olamaz” dedi.

Müşteki Merve Demirel ise gözaltı sırasında polisin, kendisini normal şekilde tutmadığını ve cinsel saldırıya uğradığını o anda hissettiğini söyledi.

“Yeterli şüphe oluştu”

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Soruşturmayı yürüten savcı alınan ifadeler ve olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli hakkında dava açmak için yeterli şüphenin oluştuğunu belirtti. Soruşturma sonunda Polis Sezgin S. hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, olaydaki kast unsurunun savcılık tarafından değerlendirilemeyeceği, bunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Savcılık, olay yerindeki diğer polis memurları hakkında işkence ve cinsel saldırı suçlamaları yönünden ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

SOYLU, POLİSİ SAVUNMUŞTU

Cinsel saldırıya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz” demiş ancak söz konusu polisi savunmuştu.

“Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den ihraç,kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz.”

Soylu, “Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek” ifadesini kullanmıştı.