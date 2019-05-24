18.3 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Kadın eylemciyi cinsel saldırıya maruz bırakan polisin 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Kadın eylemciyi cinsel saldırıya maruz bırakan polisin 5 yıla kadar hapsi isteniyor

birgun.net birgun.net

Ankara’da Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle 16 Şubat günü Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme katılan Merve Demirel’i gözaltına alırken cinsel saldırıda bulunan polis memuru Sezgin S. hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sezgin S, “İzinsiz gösteri yapılıyordu. Birkaç kez dağılmaları yönünde uyarılan grup dağılmayınca amirimizin talimatıyla gözaltı işlemine başladık. Müştekiyi omuzundan tutarak, birkaç kez araca bindirmeye çalıştım; ancak diz kapağını kaportaya koyarak, direndi. Ben de kendisini pantolonundan tutarak, araca bindirmek istedim. Sonuçta araca bindirdim. Elimin müştekinin kalça kısmına geldiğini, sonradan görüntüleri izleyince fark ettim. O sırada işimi yapmaya çalışıyordum. Kesinlikle cinsel taciz kastım olamaz” dedi. 

Müşteki Merve Demirel ise gözaltı sırasında polisin, kendisini normal şekilde tutmadığını ve cinsel saldırıya uğradığını o anda hissettiğini söyledi.

“Yeterli şüphe oluştu”

İlginizi çekebilir:  Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Soruşturmayı yürüten savcı alınan ifadeler ve olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli hakkında dava açmak için yeterli şüphenin oluştuğunu belirtti. Soruşturma sonunda Polis Sezgin S. hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, olaydaki kast unsurunun savcılık tarafından değerlendirilemeyeceği, bunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Savcılık, olay yerindeki diğer polis memurları hakkında işkence ve cinsel saldırı suçlamaları yönünden ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

SOYLU, POLİSİ SAVUNMUŞTU

Cinsel saldırıya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz” demiş ancak söz konusu polisi savunmuştu.

“Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den ihraç,kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz.”

Soylu, “Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek” ifadesini kullanmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,989AbonelerAbone
- Reklam -

SON HABERLER

Kadın eylemciyi cinsel saldırıya maruz bırakan polisin 5 yıla kadar hapsi isteniyor

birgun.net -
Ankara'da Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) tutuklu avukatların serbest...
Devamını Oku

Beylerbeyi’nde yol çöktü

birgun.net -
Beylerbeyi Mahallesi, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde yol yağışı nedeniyle çöktü.
Devamını Oku

Hindistan’da yangın çıkan eğitim merkezinde öğrenciler camdan atladı

birgun.net -
Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 18 kişinin hayatını...
Devamını Oku

Asrın Hukuk Bürosu: Vakit kaybetmeden görüşmenin içeriğini paylaşacağız

birgun.net -
Asrın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin kısa süre...
Devamını Oku

İstanbul Anadolu Adliyesi’ne girişte el konulan eşyalar sergilendi: Samuray kılıcı ve motorlu testere de var

birgun.net -
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişlerindeki aramalarda el konulan ve aralarında samuray kılıcı...
Devamını Oku

Brüksel’de iklim krizi protestosu

birgun.net -
Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Central) önünde toplanan binlerce...
Devamını Oku

Digiturk’un Katarlı patronuna 3,5 milyar dolarlık rüşvet soruşturması

birgun.net -
Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'in ve aynı zamanda Digitürk'ün, beIN Sports'un sahibi...
Devamını Oku

İBB’den Arda Turan açıklaması

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den harcamalar ve borçlar hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama...
Devamını Oku

Akar’dan ‘NATO’ mesajı: Görevlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin NATO...
Devamını Oku

Karikatür paylaşan inşaat işçisine ‘Erdoğan’a hakaret’ten 2 yıl 2 ay hapis cezası

birgun.net -
Balıkesir’de inşaat işçiliği yapan Deniz Avcı, Sefer Selvi’nin Evrensel’de yayınlanan bir karikatürü...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi