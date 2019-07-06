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06.07.2019
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Kadın hemşireler anlatıyor: Hem meleğiz hem ‘iş bilmez’

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray yöneticisi Emine Atar: Hemşirelere karşı her zaman ‘melektir, yardımseverdir’ anlayışı var. Bu da bizim yaptığımız mesleğin, ücretli bir iş olduğunu unutturan bir şey. Bir yandan da, tedavi ile bakım arasındaki hiyerarşiden de payınıza düşeni alıyorsunuz. İşiniz küçümseniyor

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Tuana Bıldırcın

Hemşirelik kadınlara özgü bir meslek olarak görülüyor. Kadınlara atfedilen ‘annelik’, ‘anaçlık’ rolleri bu meslekteki cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesine sebep oluyor. Erkek ve kadın hemşireler hastane içerisinde farklı alanlarla sınırlandırılabiliyor. Konuyu Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Yöneticisi Emine Atar ile konuştuk.

Sağlık sistemi içerisine ciddi bir hiyerarşi olduğuna dikkat çeken Atar “İnsanlarda ‘Hemşire Hanım, Doktor Bey’ algısı var. Bu nedenle çoğu zaman hasta yakınları anlattıklarımızı ciddiye almıyor. Hemşirelere karşı her zaman ‘melektir, yardımseverdir’ anlayışı var. Bir de tedavi ve bakım arasında bir hiyerarşi var. Bu algı yüzünden de bütün angarya işleri hemşire yapıyor ve yapılan iş daha önemsiz görülüyor’’ dedi.

Ameliyathane işleri erkeklerde

Emine Atar

Emine Atar sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitelerden her sene kadın ve erkek birçok hemşire mezun oluyor. Fakat işin önemli görülen birimleri erkeklere veriliyor. Yönetici pozisyonlarına da çok daha kolay gelebiliyorlar.”

Kadın hemşireler hastalar tarafından da çok tuhaf durumlara maruz bırakılıyor diyen Atar, “Mesela annesine baktığınız bir kişi size sözlü, fiziksel tacizde bulunmayı meşru görüyor. Bazen akrabalarını görücü getiriyorlar bizim için. Hemşireden her zaman adanmışlık, uysallık bekleniyor. Bu da sağlık sektöründe cinsiyete dayalı emek sömürüsünü yeniden üretiyor. Kadınların yaptığı işler profesyonel bir meslekten çok gönüllü bir uğraş gibi görüldükçe de bu devam edecek” şeklinde konuştu.

Yıpranma payı görmezden geliniyor

Değişen sağlık sisteminin yaşanan eşitsizliği pekiştirdiğini ifade eden Atar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Şehir hastaneleri ile birlikte insanlar artık otel hizmeti bekliyorlar. Yaratılan randevu sistemi yüzünden hastalara ayrılan süre kısalmış durumda.İnsanlar sorunu sistemde aramıyor ve bize kızıyor. Hemşireler yıpranma payı kanunundan da yararlanamıyorlar. Müdahale esnasında enfeksiyon kapma riski yüksek olmasına rağmen bu haktan da yoksun bırakılıyor.”

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