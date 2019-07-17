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17.07.2019
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Kadın kongre üyeleri Trump’a meydan okudu

ABD Başkanı Donald Trump’ın hedef aldığı Kongre üyesi dört kadın, ortak bir basın açıklaması düzenledi. Başkan’ın azledilmesi için çağrı yapan Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib, kamuoyundan ‘tuzağa düşmemesini’ istedi

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı
Soldan sağa: Tlaib, Omar, Pressley ve Ocasio-Cortez.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikaları nedeniyle kendisini eleştiren dört kadın Kongre üyesine karşı ırkçı açıklamalarda bulunmasının ülkede gündem olmaya devam ediyor. Kongre üyesi kadınlar, ortak bir basın açıklaması yaparak Trump’a meydan okudu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ırkçı sözlerle hedef alıp ‘ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini’ iddia ettiği Kongre üyesi dört kadın ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Amerikan halkına “Bu tuzağa düşmeyin” uyarısında bulundu. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib, Washington’da düzenledikleri basın toplantısında Trump’ı sert sözlerle eleştirip başkanın azledilmesi çağrısı yaptı.

‘GERİ DÖNÜN’ DEMİŞTİ

Kongre üyesi dört kadın, göçmenlere karşı ırkçı politikaları nedeniyle Trump’ı bugüne dek kamuoyu önünde doğrudan eleştiren isimler arasında bulunuyor. ABD Başkanı ise önceki gün attığı tweetlerde, hepsi Amerikan vatandaşı olan kadın siyasetçileri isim vermeden ırkçı sözlerle hedef alıp, ‘hükümetleri tamamen felaket olan yerlerden gelmiş kadın Kongre üyelerinin ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini’ söyledi.

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Bu sözler Amerikan siyasetinin her kesiminden tepki çekerken, kadın üyeler de düzenledikleri basın toplantısında Trump’a meydan okudu. Trump’ın sözlerini ‘gündemi saptırma’ girişimi olarak tanımlayan kadınlar, Amerikan halkından ‘bu tuzağa düşmemelerini’ istedi.

‘DİKKAT DAĞITMAK İSTİYOR’

Pressley, Trump’ın kendilerine yönelik sözlerini ‘dikkatleri yönetiminin karmaşık ve yozlaşmış kültüründen başka yöne çekme’ girişimi olarak tanımladı. Pressley, Trump’ın açıklamalarının ‘kendilerini marjinalize etme ve susturma çabası’ olarak niteledi, “Biz dört kişiden daha fazlayız” çıkışı yaptı. Pressley, “Bizim ekibimiz büyük. Bizim ekimize, daha eşit ve adil ve adil bir dünya inşa etmeye bağlı olan her insan dahil” dedi. Omar ve Tlaib ise Trump’ın azledilmesi için yaptıkları çağrıyı yineledi.

Kongre üyesi kadınlar, ABD’deki tartışmanın Trump’ın sözlerine değil, Meksika sınırındaki göçmenlerin gözaltına alınmasına odaklanması gerektiğini belirtip, “Tarihin gözleri bizi izliyor” ifadelerini kullandı. Tlaib Trump’ın sözlerini ‘ırkçı ve yabancı karşıtı’ diye nitelerken, Ocasio-Cortez “Başkan ne derse desin, bu ülke size ait” dedi.

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