Kadın muhtarlar anlatıyor: Değişimi biz müjdeliyoruz

Dilan Esen- Ayşegül Uçar

2014’deki yerel seçimler sonucunda, Türkiye çapındaki 50.292 muhtarın sadece 674’ü kadındı. Bu sayı son seçimlerde % 71,78 artarak 1065’e yükseldi. Seçimlerde adaylıkları engellenen, teşvik edilmeyen, önüne pek çok engel çıkarılan kadınlar, en küçük yerel yönetim birimi muhtarlık içerinde adeta kendilerine bir alan açtı. Başlattıklarını değişim ise tüm ülkeye örnek olacak türden. İstanbul’da Ataşehir’e bağlı İçerenköy Mahalle Muhtarı Sırma Doğru, Üsküdar Acıbadem Mahallesi muhtarı Semra Aydın ve Ankara’da Yenimahalle İlk yerleşim Mahallesi Muhtarı Fecire Yazan ile konuştuk. Hepsi, mahalleleri en iyi kadınların bildiğini ve sorunlarını bir kadına anlatmaktan mutlu olduklarını vurguluyor. Şimdiden pek çok vaadini yerine getirmeye başlayan muhtarlar, “Dayanışma çok güzel geliyor kadınlara, yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Birbirimize iyi geliyoruz, daha ne olsun” diyor.

İlk olarak Ataşehir’e bağlı İçerenköy Mahalle Muhtarı Sırma Doğru ile konuşuyoruz. İnsanların kadın muhtarlara dertlerini daha rahat paylaştığını söyleyen Doğru, “Büyük büyük binalara sıkıştırılmış insanların iletişimsizlikten neye ihtiyacı olup olmadığını bilmiyoruz. Kadınlar derdini en iyi kadınlara söylüyor. Evde gördüğü şiddeti, çocuğuyla olan sorununu, yoksulluk sınırını, geçinememe dertlerini bir kadınla daha iyi paylaştıkları için kadın muhtarlara da talep arttı” diyor.

En çok kadınlar ve engelliler geliyor

Mahallede başlattıkları projeleri anlatan Doğru, “İhtiyaç sahibi insanlara ikinci el kampanyası başlattık. Kadın kapıdan giren insanın neye ihtiyacı olduğunu görüyor” diyor ve ekliyor: “Neden kadın muhtar neden kadın muhtar dediğimizde cevap ayrıntıda gizli. Muhtarlığa en çok engelliler ve kadınlar geliyor. Kapının önünde 5 tane basamak var. Daha önce erkek muhtar bir engelli rampası yaptırmamış. Akıllarına gelmiyor öyle bir çözüm. Belediyeye telefon ederek engelli rampası istedik. İki günde yapıldı geldi ve artık insanlar rahat çıkıyor.”

Her ay mahalle meclisi toplanıyor

Ardından Üsküdar Acıbadem Mahallesi muhtarı Semra Aydın ile buluşuyoruz. ‘Kadın muhtarların değişimin müjdesini verdiğini’ vurgulayarak “Mahalleler esas olarak kadınların hayatı yeniden ürettikleri yerler olmasına rağmen genelde muhtarların hepsi erkek oluyor ve babadan oğula geçiyor. Kadın muhtarların yerel yönetimlerde olmasını kendi güçlerinin farkına varmasının da önemli bir adımı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor. Aydın, “Bilinçli ve örgütlü mahalle, kent yaşamını da etkiler. Toplumun arka planına itilmişliklerinden dolayı, Türkiye’deki sorunların temel öznesi kadınlar” diyor. Aydın sözlerine şöyle devam ediyor: “Mahalleyi birlikte yönetiyoruz. Bütün mahallelinin katılımına açık olarak, her ayın ilk Salı günü akşam mahalle meclisini topluyoruz. Meclislerde kadınlar aktif rol alıyor.”

Hayvanlar için mama dayanışması

Aydın, şimdiye kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları şöyle özetiyor: “Kentsel dönüşümlerle ilgili insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklar okudukları kitabın özetini getirdikleri zaman onlara oyuncak hediye ediyoruz. Cumhuriyet yürüyüşleri düzenliyoruz. Kamusal alanını savunan bir muhtarlık olmaya çalışıyoruz. Hayvan dostlarımız için mama dayanışması yapıyoruz. Muhtarlığı kadınlarla dayanışma içinde yürütüyoruz.”

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Bozkırı yeşerten dayanışma

Ankara Batıkent’te 9 muhtardan 8’i kadın. Yenimahalle genelinde de 11 olan kadın muhtar sayısı ise 20’ye ulaştı. Yani 9 yeni kadın muhtar eklendi. Yenimahalle İlk yerleşim Mahallesi Muhtarı Fecire Yazan ile konuşuyoruz. Yazan şöyle konuşuyor:

“Kadın muhtar olmanın şöyle bir avantajı var kadınlar erkek bir muhtarla paylaşamayacak sorunlarını kadın muhtarlarla paylaşabiliyorlar. Bu da çalışmaların gelişmesine yönelik bir zemin yaratıyor. Kadınlar evin dışındaki hayatla artık daha da fazla ilgilenmeye başladılar diye düşünüyorum. Buradaki sorunlara ilgi duymaya başladılar. Dolayısıyla müdahale ediyor ve görev üstleniyor. Bu kadınlar için güzel olduğu kadar dünya için de güzel. Çünkü biz hayata güzel bakıyoruz.”

Ulaşım sorununu çözdük

Geç saatlerdeki ulaşım sorununun kadınlar için daha önemli olduğunu vurgulayan Yazan, “İlk yerleşim mahalle meclisinde gördük ki, bizim için ulaşım sorunu çok önemliydi. Kadınlar bunu daha fazla talep ediyorlardı. Ulaşım sorununun tamamen olmasa bile çözülmüş olması kadınları rahatlattı” diyor.

Birbirimize iyi geliyoruz

Yazan sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Kadın çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunu daha da genişletip daha çok kadına ulaşmak en büyük hedefimiz. Etkinlikler ve atölyeler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Geçne hafta da bir mahalle şenliği gerçekleştirdik. Kadın katılımı ciddi oranda fazlaydı. Tekrar böyle birlikteliklerin olması için talep de fazlaydı. Birçok kadın evinde bir şeyler yapıyor, kendi geçimini sağlamaya çalışıyor. Bunun yanında sosyal dayanışma güzel geliyor kadınlara. Kaynaşma, bir araya gelme, ‘benim gibi olanlar var’ hissi hepimize çok iyi geliyor.”