Kadın Savunma Ağı’nın Dikili’deki yaz kampına jandarma yasağı

Kadın Savunma Ağı’nın bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği Kadın Yaz Kampı İzmir Dikili Jandarma Komutanlığı tarafından yasaklandı.

Sosyal medyada kadınlara “Dikili İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Alaattin Duru’yu arayarak, “yasaklama” kararının gerekçesini sorma” çağrısı yapıldı.

HDP Milletvekili Oya Ersoy “Dikili’de yapılacak olan Kadın Yaz Kampı Jandarma tarafından hiçbir gerekçe göstermeksizin yasaklandı. Kadınlardan korkuyorsunuz! Kadınların kampta yan yana olmasını, üretmesini, kucaklaşmasını engelleyemezsiniz. Ne demek yasak!” mesajı paylaştı.