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25.06.2019
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Kadın tenisinde Barty zirveye yerleşti

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Fotoğraf: İHA

Alman Julia Görges’i 2-0 yenerek Birmingham Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası’nda şampiyon olan Avustralyalı Ashleigh Barty, dünya sıralamasının zirvesine yerleşti.

İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 2 numarası Barty ile klasmanın 19. basamağındaki Görges karşılaştı.

Fransa Açık’ta (Roland Garros) kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barty, sahadan 6-3 ve 7-5’lik setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki tenisçi, Japon Naomi Osaka’nın 21 haftalık liderliğine son verdi ve dünya klasmanının yeni bir numarası oldu.

Kaynak:AA

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