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17.07.2019
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Kadın ve erkek takımına eşit ücret ödeyen kulüp: Lewes FC

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2019 Kadınlar Dünya Kupası ABD’nin şampiyonluğuyla sona ererken birçok toplumsal ve politik sorunu da gündeme getirdi. Bunlardan biri de kadın futbolcuların karşı cinsteki meslektaşlarından çok daha cüzi ücretlerle oynamalarıydı. Birçok futbolcu ve takım turnuva boyunca bu adaletsizliği karşı görüşlerini dile getirirken İngiltere’de sessiz sedasız ücret eşitliğini getiren bir kulüp var: Lewes FC. 

KASABA TAKIMI

Doğu Sussex ilçesinin küçük bir kasabası olan Lewes, attıkları adımın dünyaya örnek olmasını hedefliyor. Kulüp başkanı Stuart Fuller yaptığı açıklamada, “Bunun mümkün olduğu mesajını tüm dünyaya gösterdiğimizi düşünüyoruz ve bunun diğer kulüplere ve diğer sporlara da yansıyacağını umuyoruz,” diyor. 

Eşitliği temel ilkesi haline getirmiş olan kulüp, kadın ve erkek takımlarında forma giyen futbolcularına haftalık 100 ile 250 sterlin arasında bir ücret ödüyor. Oyuncuların hepsinin eşit olanaklara sahip olduğunu vurgulayan takımın genel menajeri Darren Freeman ise şu ifadeleri kullanıyor: “Aynı sahayı, aynı olanakları, aynı topu kullanıyoruz. Futbol taraftarları olarak hepimiz cinsiyetten bağımsız olarak ekibimizin kazanmasını istiyoruz”.

Freeman, kadın takımın başına geçen Fran Alonso ile birlikte, koçluk altyapıların tamamen erkek takımıyla eşit düzeye geldiğini söylüyor. Alonso, 17 yıl boyunca hem Premier Lig’de hem de kadın liglerinde antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptı. Geçen yılın aralık ayında teknik direktörülük görevine getirilen 42 yaşındaki İspanyol, daha önce şu anda Tottenham Menajeri olan Mauricio Pochettino’nun Southampton’da resmi olmayan tercüman ve asistanıydı.

HEDEF: GÜZEL FUTBOL

Takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alonso ise, “Oyun tarzımız yüksek yoğunluğa dayanıyor. Kadınlar Ligi’ndeki takımlar arasında en fazla antrenman yapan takımlardanız. İnsanları heyecanlandıran güzel futbol oynamak istiyoruz,” diyerek hedeflerini açıklıyor. Sonuç olarak küçük bir kasaba takımı olan Lewes, eşitlik ilkesiyle tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

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