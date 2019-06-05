Kadına şiddet bayramda da sürdü

Kadına şiddet vakalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Mersin’in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki Emel Yalçın, tartıştığı 57 yaşındaki Bektaş C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre Bektaş C, Emel Yalçın ile barışmak için Tekeliören Mahallesi’ndeki evine gitti. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Bektaş C., Emel Yalçın’ı bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine çağırılan jandarma ve sağlık ekipleri, Yalçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma kaçan zanlıyı arıyor.

ERZİCAN’DA ERKEK ŞİDDETİ

Erzincan merkeze bağlı Çatalören’de de E.Y. isimli zanlı, eski eşi N.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak tedavi altına alınan N.Y.’nin tedavisi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren E.Y. isimli zanlı ise köy çıkışında kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası Erzincan Valiliği ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANTALYA’DA TUTUKLAMA

Antalya’nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi’nde eşi Dilek Ülüs’ü boşanmak istediği gerekçesiyle tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, savcılık sorgusunun ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Süleyman Ülüs, yargılama sonunda tutuklandı.

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HAMİLE KADINA DARP

İstanbul Beşiktaş’ta, 6 aylık hamile olan bir genç kadın iddialara göre kendisinden para isteyen amcası tarafından sokak ortasında darp edildi. Polis ekipleri, yeğenini darp ettikten sonra kaçan amcayı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Beşiktaş’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre kardeşlerine kahvaltılık almak için dışarı çıkan 6 aylık hamile S. Y., yolda amcası V.G. ile karşılaştı. Kadını gören amca V.G., yeğeninden para istedi. S.Y.’nin para vermemesi üzerine amca V.G. genç kadını darp etti. Aktarılanlara göre yeğenine tekme ve tokat atan amca V.G., yeğeni yere düşünce kayıplara karıştı. Olayı gören yurttaşlar güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Y.’ye müdahale etti. Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, yeğenini darp eden amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Antep’te 42 yaşında Derya Hökelek isimli bir kadın ağabeyinin evinin yanındaki boş arsada ölü bulundu. İlk belirlemelere göre kadının üzerinde darp izleri bulunurken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.