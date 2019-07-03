Kadını darp eden erkeğe mahkeme kıyağı

Geçen sene Giresun’un Gazi Caddesi’nde takip ettiği Yeliz Unutkan’ı kafasını kepenklere vurmak ve tokat atmak suretiyle darp eden Erhan Dura’nın sanık olduğu davanın karar duruşması görüldü.

Bir arkadaşıyla birlikte eve gittikleri sırada sanığın ısrarlı takibine maruz bırakıldığını belirten Unutkan’ın yaklaşık bir yıldır verdiği mücadele sonucunda, sanık Duran hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla iyi hal indirimi de alarak 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

BirGün’e konuşan Yeliz Unutkan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kendisini tanımıyordum. Evimize doğru yürürken takip etmeye başladılar. İki kız arkadaştık. Yürüdükten sonra her aradan çıkmaya başladılar. Sözlü herhangi bir girişimleri olmadı ama sürekli arabayı önümüze kırıyorlardı. Ben de dayanamayıp arabasına tekme attım. Ben tekme attıktan sonra arabayı kullanan Erhan Dura arabasından indi. ‘Sen kim oluyorsun da arabama tekme atıyorsun?’ dedi. ‘O zaman sen de beni takip etmeyeceksin. Arabanı önüme kıramazsın’ dedim. Ardından tokat attı, saçımdan tuttu ve kepenklere birkaç defa kafamı çarptı. Onun arkadaşı ve benim arkadaşım bizi ayırmaya çalıştı. Daha sonra polis geldi. Polis gelmeden önce hiç görmediğimiz bir arkadaşlarını getirip arabayı onun kullandığını söylediler. Fakat bu yalan olmasına rağmen kayda girmedi.”

‘BİR KADINI DARP ETMEK AYLIK YÜZ LİRA’

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Kamera kayıtlarında her şeyin ortada olduğunu ifade eden Unutkan, tüm bunlara rağmen sanığın yalan beyanda bulunduğunu kaydetti. Unutkan, “Üstüne iyi hal indirimi aldılar. Yaptıkları şeyi itiraf bile etmediler. Tek söyledikleri benim küfür etmem oldu. Zaten kamera kayıtlarında her şey ortadaydı. Benim küfür etmediğim, saldırmadığım zaten gözüküyordu. Tam bir sene sonunda karar açıklandı ve 2 bin TL ceza aldı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı ve beş yıl denetime tabi tutuluyor. Dolayısıyla sadece beş yıl içerisinde suç işlerse bu parayı ödeyebilir. O da yirmi taksite bölünüyor. Yani devlet ‘Aylık yüz liraya bir kadını dövebilirsin’ diyor” diye konuştu.

KADINLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Türkiye’deki hiçbir kadının susmasını istemediğini aktaran Unutkan, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Öfkeli olduğum için sürekli ağlıyorum. Yanımdaki arkadaşım da ailesi duyar diye bana pek destek olmadı. Psikolojik olarak çok zorlandığım dönemlerdi. Kimsenin susmasını istemiyorum. Sanıklar davaya geç kaldı, ben aşağı inerken karşımda duruyorlardı. Bana vuran şahıs karşımda dimdik duruyordu. Hiçbir pişmanlık ifadesi yoktu yüzünde. Bana vurduğunu kabul etmiyor ama bunlar kamera kayıtlarında var. Sen yalan söyleyen birine nasıl iyi hal indirimi verebilirsin? Şu anda toparlanmaya çalışıyorum. Olayın yaşandığı vakit avukata gittim. Tanıdık olmasına rağmen benden 2 bin 700 tl para istedi. Tabii ki de çok normal ama düşündüğümde eğer avukat tutsaydım iki bin 700 tl oraya verecektim, adamın aldığı ceza ise iki bin tl. Ben ekonomik anlamda bile zararlı çıkacaktım. Böyle bir sistem var karşımızda. Tamam o adam suçlu ama bunun tek sorumlusu o değil. Onun o hale gelmesi babamın da suçu, amcamın da suçu, yoldan geçen herhangi birinin de suçu. Bunu insanların görmesini istiyorum. Ben ilerde öğretmen olacağım ve bunları yapmasaydım hayatımda hiçbir zaman öğrencilerime bir şey öğretemeyecektim belki de. Çünkü derslerden ibaret değil bir şeyler. Evet elde ettiğim hiçbir şey yok şu an ama ben yapmam gerekeni yaptım. Adalete güvendim, yine elimde hiçbir şey yok. Tüm kadınlar için gereğini yapmaya devam ediyorum ve edeceğim.”