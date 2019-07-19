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19.07.2019
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Kadının hayati tehlikesi var: Cezaevinden izinli çıkıp eşini vurdu

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Samsun’un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Mevlüt T. (45), tartıştığı eşi Ayla T.’yi (35) sokak ortasında tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Bisikletle kaçmaya çalışan saldırgan, saklandığı otoparkta polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 15:30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan Sokak üzerinde meydana geldi.

Cezaevinden dün izinli olarak çıkan Mevlüt T. sokakta tartıştığı eşi Ayla T.’ye tüfekle ateş etti.

Saçmaların vücuduna isabet ettiği kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen acil servis ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren kadın, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Olay yerinden bisikletle kaçan şüpheli, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sokak’ta bulunan bir otoparkta araçların arasına gizlenirken, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mevlüt T., polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak:DHA

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